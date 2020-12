C'est forcément une condition clef quand on se sépare d'un coach en cours de saison. Il faut regarder qui sont les techniciens disponibles sur le marché pour reprendre les rênes de l'équipe. Et s'il y a du beau monde actuellement (Massimiliano Allegri, Luciano Spalletti, Maurizio Sarri…), Mauricio Pochettino, qui va s'engager selon plusieurs médias dès que les avocats de Thomas Tuchel ont trouvé un accord avec Pa ris, reste l'un des profils les plus désirés depuis son départ de Tottenham en novembre 2019.

Si son travail de bâtisseur à Tottenham a été salué, l'Argentin, qui se montre assez flexible tactiquement en fonction des adversaires, demande beaucoup d’intensité à ses joueurs. Seul hic et non des moindres : il n’arrive pas à conclure. Et n'a ainsi pas le moindre titre à son palmarès en tant que coach. Finaliste de la Ligue des champions en 2019, finaliste aussi de la Coupe de la Ligue anglaise en 2015 et vice-champion d'Angleterre en 2017, il s'est toujours contenté des places d'honneurs. Paris espère bien cela changera.