Ancien joueur et dirigeant du Stade Rennais, Philippe Redon est décédé

CARNET NOIR - Premier buteur de l’histoire du Stade Rennais en Coupe d’Europe, Philippe Redon est décédé ce mardi à l’âge de 69 ans.

Le Stade Rennais pleure une de ses anciennes gloires. Une de plus, hélas. Ce mardi, le club brétilien a annoncé le décès de Philippe Redon. Formé à Rennes, l’ancien attaquant a porté les couleurs des Rouge et Noir de 1971 à 1975. International universitaire, il était notamment connu pour être le premier buteur de l’histoire du SRFC en Coupe d’Europe. C’était le 15 septembre 1971 face aux Glasgow Rangers, en Coupe des Coupes (1-1). Très attaché au Stade Rennais, Philippe Redon a également été membre du staff professionnel de 2002 à 2007, en étant l’adjoint successif de Vahid Halilhodzic, Laszlo Bölöni et Pierre Dréossi.

Outre le club breton, le Mayennais a porté les couleurs du Red Star, du PSG, des Girondins de Bordeaux, du Stade Lavallois ou encore du FC Metz. A la fin de sa carrière, Philippe Redon a embrassé une carrière d’entraîneur et a notamment dirigé les sélections du Liberia et du Cameroun, qu’il a emmené en demi-finale de la CAN 1992. Considéré comme une tête pensante du football, il a aussi occupé le poste d’instructeur FIFA, contribuant à former de nombreux entraîneurs à l’étranger.

