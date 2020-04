LIGUE 1 - Dans une interview accordée à l'Equipe, Gérard Lopez a proposé de simuler les dix dernières journées de championnat sur des critères scientifiques pour définir le classement de la saison 2019-20.

Nos présidents ont du talent (et l'envie d'aller jusqu'au bout du championnat). Alors que Jean-Michel Aulas a proposé mardi de terminer la saison de championnat sous la forme de playoffs, Gérard Lopez, président du LOSC a lui, proposé, dans une interview accordée à l'Equipe, de simuler les dix dernières journées de championnat.

"A mes yeux, le gel de la saison est tout aussi peu acceptable que la saison blanche", affirme-t-il. Actuel quatrième de Ligue 1, le LOSC n'est qu'à un point de Rennes... et surtout d'une place en Ligue des champions. Il poursuit : "Au cours des dix dernières années, le top 5 a régulièrement été modifié lors des dix dernières journées de championnat. (...) 71% des équipes ont changé de place dans les dix dernières journées, depuis dix ans."

Gerard Lopez, président du LOSC

Alors le président propose une simulation basée sur des calculs scientifiques : "On peut imaginer un modèle de calcul, plus scientifique, dans lequel on simulerait les résultats des dix dernières journées, selon les points pris à domicile ou à l'extérieur, pour obtenir un classement sur 38 journées."

De quoi régler certaines situations qu'il juge inéquitables : le LOSC a joué le Paris Saint-Germain deux fois, contrairement à son concurrent direct, le Stade rennais, qui n'a rencontré le club de la capitale qu'une seule fois. Lopez met en garde : "Si la saison s'arrête, je me battrai pour les intérêts de mon club."

