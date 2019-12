"On est insatisfait de l’arbitrage. C'est trop facile de dire que l'OL était avantagé avant alors qu’il est désavantagé aujourd'hui". Voici les propos tenus par Jean-Michel Aulas le 30 novembre à Strasbourg qui lui valent aujourd'hui deux matches fermes de suspension. "Il sera privé de banc de touche, de vestiaire d'arbitres et de toutes fonctions officielles", a indiqué la LFP ce mercredi.

De son côté, Michel Der Zakarian a été suspendu deux matches pour son "comportement" après la défaite de son équipe à Lille le 13 décembre. Le coach héraultais a lui aussi critiqué l'arbitrage. Par ailleurs, Jean-Eudes Aholou, le défenseur de Saint-Etienne, a été suspendu quatre matches, dont un avec sursis, après son exclusion face au Paris SG, pour un tacle appuyé sur Leandro Paredes.

Bordeaux et Montpellier sanctionnés

Enfin, les Girondins de Bordeaux verront leur virage sud fermé pour un match (plus deux avec sursis) pour usage d'engins pyrotechniques et envahissement de terrain lors du match face à Nîmes. Montpellier voit sa tribune Etang-de-Thau du Stade de la Mosson fermé pour trois matches pour les mêmes raisons, plus "jet d'objet sur un joueur et utilisation de laser", lors du match face au PSG le 17 décembre.