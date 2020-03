Arrêter la C1, ne pas jouer les finales : pour conclure en juin, Aulas est prêt à des sacrifices

La fin de cette saison de L1 fait débat. Et cela va durer encore quelques semaines. Le temps de savoir quand la saison pourra vraiment répondre. Mais les protagonistes sont déjà en pleine réflexion. Et si Noël Le Graët – le président de la FFF – a évoqué la possibilité de finir les championnats en juillet, Jean-Michel Aulas est vite monté au créneau pour défendre une autre option.

Pour le président de l'OL – qui ne manque pas d'idées en ce moment -, il est indispensable de conclure cet exercice 2019-2020 avant le 30 juin. "Si on veut sauver la Ligue 1, il faut absolument la terminer avant le 30 juin !", a annoncé JMA sur RTL. Pour le patron lyonnais, c'est même indispensable pour une simple et bonne raison : l'avenir et la saison prochaine qui marque le début du contrat des nouveaux droits TV. "L'important est de ne pas se mettre en retard par rapport à la saison prochaine. Une saison très importante économiquement, en terme de droits TV notamment", explique-t-il.

" Laisser tomber la Ligue des champions, les finales de coupes… "

Si le confinement se prolonge comme cela semble se profiler et alors que la LFP a déjà prévu deux semaines d'entraînement avant de reprendre la saison pour remettre tous les joueurs à niveau, le temps sera compté pour caler les 10 dernières journées qu'il reste à disputer. Mais Jean-Michel Aulas est prêt à faire des sacrifices pour y parvenir. "Il faut faire des choix, être courageux. Laisser tomber la Ligue des champions, les finales de coupes et les matches internationaux. Se consacrer uniquement sur le championnat", annonce encore Aulas, dont le club est encore qualifié en Ligue des champions et doit jouer la finale de la Coupe de la Ligue.

Pour Jean-Michel Aulas, l'important est clairement que la L1 aille à son terme. Et avant le 30 juin. A tout prix . "Je veux que le championnat se finisse. Même à huis clos", conclut-il.