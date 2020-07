LIGUE 1 - La décision était attendue mais marque la fin d'une ère à Saint-Etienne. Ce jeudi, Loïc Perrin a annoncé la fin de sa carrière professionnelle, après 17 ans au sein du même club. L'éternel capitaine des Verts a disputé son dernier match vendredi dernier face au PSG (1-0), où il a été exclu pour un tacle dangereux sur Kylian Mbappé. Mais son CV et son impact marqueront à jamais les Verts.

Toutes les histoires ont une fin. Même les plus belles. Ce jeudi, dans un communiqué, Loïc Perrin a annoncé la fin de sa carrière après une vie entière dédiée à un seul club : l'ASSE. "C’est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de la Coupe de France", écrit le capitaine historique des Verts sur Instagram, exclu face au PSG après un tacle dangereux sur Kylian Mbappé.

Ligue 1 Médiapro va s'associer à Netflix pour le lancement de sa chaîne Téléfoot IL Y A UN JOUR

"Une page se tourne, mais..."

Avec 470 matches au compteur entre 2003 et 2020, Perrin restera à jamais un symbole du club du Forez. Et même s'il "espérait une autre fin", celui qui fêtera bientôt ses 35 ans est "heureux" et "fier" de ses 17 saisons en tant que footballeur professionnel. Après avoir remercié sa famille, ses amis ou encore les salariés de l'ASSE, Perrin conclut avec cette phrase : "Une page se tourne mais mon histoire avec l’ASSE n’est pas encore terminée...".

Comme pressenti, donc, Perrin devrait occuper un rôle dans l'organigramme de "son" club. "Tu es l'ASSE, tu en incarnes les valeurs et l'idendité (...) Tu as été l'âme d'un club et un guide pour plusieurs générations de joueurs (...) Tu ne nous quittes pas, tu changes juste de terrain de jeu", écrit de son côté l'ASSE dans un magnifique communiqué. En ce 30 juillet 2020, une page se tourne pour Perrin et les Verts. Mais le chapitre, lui, n'est pas encore clos.

Ligue 1 Pour Mitroglou, l’OM songe à une solution radicale 28/07/2020 À 08:27