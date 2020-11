L'histoire de l'ASSE est belle, riche de titres et de gloires. Douloureuse aussi, marquée par des époques sombres et des déconvenues spectaculaires. La période que traversent les Verts en 2020 a peu d'égales dans son passé. Humiliés à Brest samedi (4-1), ils ont signé leur septième revers consécutif et égalé la pire série de leur histoire dans l'élite. L'année 2020 est un cauchemar avec 13 défaites en 20 matches soit 65% de revers, personne ne fait pire parmi les 98 formations des cinq grands championnats européens.

Et si la très grande majorité d'entre elles aurait déjà tenté de stopper l'hémorragie en coupant la tête de l'entraîneur, celle de Claude Puel n'a jamais été menacée. Le coach poursuit sa mission en toute tranquillité comme si les résultats n'avaient aucune emprise sur son avenir. L'ASSE a choisi une voie et semble désormais contrainte d'y rester fidèle. Pour plusieurs raisons.

Se séparer de Puel, ce serait remettre en cause tout le projet dans lequel il s'est engagé et dans lequel il a surtout engagé le club. Rappelons ici qu'il n'est pas un simple coach. Puel siège au directoire du club, l'instance qui prend toutes les décisions au quotidien. Il a placé à des postes stratégiques quelques fidèles : Jean-Luc Buisine à la tête de la cellule recrutement et, surtout, Xavier Thuilot comme directeur général. S'il n'est pas intouchable, qu’il a tout de même deux présidents au-dessus de lui, Puel a fait le ménage puis tissé sa toile. Il est l'homme fort du club et son pouvoir transpire dans toutes ses strates à la manière d'un manager de Premier League.

Unique incarnation du projet

Le projet qu'il met en place a, lui aussi, nécessité quelques aménagements menés à grand coup de bulldozer. Puel a métamorphosé le groupe et s'appuie désormais sur des jeunes. Stéphane Ruffier, gardien emblématique de la plus belle période des Verts depuis 30 ans, a été expulsé de l'équipe sans ménagement et avec le soutien de la direction. Même un nouveau coach n'y pourrait rien, le lien est cassé.

L'ancien coach de Lille a construit une équipe à son image, comme il les aime, avec des joueurs du centre et d'autres en post-formation. L'ASSE, aujourd'hui c'est Puel. Un projet qui plaît dans un club qui n'a plus les moyens de s'engager dans d'autres voies. Les ventes de Wesley Fofana et William Saliba (contre 60 millions d'euros) ont permis à l'ASSE de survivre. Le projet Puel vise à sortir d'autres grands espoirs et pérenniser ce modèle.

Finances fragiles, licenciement exorbitant

Un modèle qui, par définition et puisqu'il s'appuie sur les jeunes, réclame de la patience. "A Lille, on n'avait pas gagné pendant 12 matches. On a ensuite joué la Ligue des champions et battu Manchester United et l'AC Milan. A Nice, on avait perdu 7 matches de suite en L1 mais on termine quatrième du championnat", a-t-il rappelé au début du mois, sûr de son fait comme à son habitude. Habité par des convictions profondes, il ne transigera jamais même si la situation sportive s'enlise et pourrait réclamer un changement de cap. Avec Puel, c'est à prendre ou à laisser. Noir ou blanc. Jamais gris.

Et pour l'ASSE, difficile de s'en séparer. La crise du Covid-19 conjuguée à l'incertitude qui plane au-dessus des droits TV fragilisent les finances des clubs français en général et celles des Verts en particulier. Puel est sous contrat jusqu'en 2022 et les Verts ont consenti un gros effort financier pour s'attacher ses services avec un salaire mensuel estimé à 250 000 euros bruts. S'en séparer coûterait très cher aux Verts qui ne peuvent pas se le permettre. Ils se sont engagés dans une voie et n'ont que peu d'issue. Et qu'il s'agisse ou non d'un cul-de-sac, Puel reste aux manettes malgré les énormes turbulences.

