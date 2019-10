Au Parc, l'OM peut enfin remettre un peu de Payet dans son jeu

Alvaro Gonzalez, Morgan Sanson, Dimitri Payet. Dimanche soir (21h00), au Parc des Princes, l'Olympique de Marseille va enregistrer le retour de trois cadres. De quoi soulager une formation phocéenne qui devra probablement lutter toute la saison contre le manque de profondeur de son effectif. Et si les deux premiers ne sont pas certains de débuter ce Classique, la titularisation de Dimitri Payet, elle, ne fait aucun doute. Car l'ancien capitaine a beaucoup trop manqué aux siens durant ses quatre matchs de suspension, conséquence de son expulsion contre Montpellier (1-1) le 21 septembre dernier.

Dimitri Payet exclu face à MontpellierGetty Images

"Avec Payet, toute notre équipe devient autre chose"

L'international français n'a pas réalisé le meilleur début de saison de sa carrière, loin de là. Mais il a globalement fait partie des meilleurs Marseillais lors des six premiers matchs de l'OM en Ligue 1 cette saison (deux buts). "C'est un joueur clé, qui fait la différence. Avec Payet, toute notre équipe devient autre chose, a assuré André Villas-Boas en conférence de presse, vendredi. Il a cette influence sur l'équipe, donne la dernière passe, contrôle le rythme, peut passer, tirer..." La panoplie d'un parfait meneur de jeu… exilé sur le côté gauche dans le 4-3-3 mis en place par le technicien portugais. Mais qu'importe : l'ancien coach de Porto s'est déjà dit – à plusieurs reprises – satisfait de l'implication de son joueur dans son couloir.

Une influence qui se ressent plus dans le contenu des matchs de l'OM que dans les statistiques : avec Payet, l'écurie olympienne marque en moyenne 1,3 buts par match et tire près de 13 fois. Sans lui, Marseille descend à 1 but par match et 12,5 tirs. Un écart loin d'être abyssal. En revanche, sans son meneur, le quatrième de Ligue 1 n'a scoré qu'une seule fois dans le jeu. Et n'a gagné qu'une fois. Dans la fluidité, "AVB" s'attend donc à une différence significative : "On a travaillé en pensant aux matches à venir, sur l’aspect de la qualité de jeu, que l’on va gagner avec Payet". Marseille n'a jamais dominé une rencontre de bout en bout cette saison. Mais c'est avec lui qu'il a réussi à mettre de la folie dans certains de ses matchs, comme à Monaco (3-4) ou contre Montpellier (1-1, 24 tirs).

L'OM voulait moins dépendre de Payet, mais personne ne l'a fait oublier

Lors de son absence, c'est Bounar Sarr qui a d'abord été titulaire aux côtés de Dario Benedetto et Valère Germain, lors de deux nuls moyens à Dijon (0-0) et contre Rennes (1-1). Puis ce fut au tour de Nemanja Radonjic, trop peu influent lorsque l'OM a coulé à Amiens (3-1) et quand il s'est imposé sans impressionner contre Strasbourg (2-0). Villas-Boas voulait d'une équipe moins dépendante de Payet ? L'intention est louable. Mais dans les faits, personne n'a pris le relais. Reste désormais à bien redéfinir les rôles de chacun, de Morgan Sanson à Valentin Rongier, selon qui débutera. C'est en effet l'ancien Montpelliérain qui avait pris les clés du jeu ces dernières semaines, avant sa suspension contre le Racing dimanche dernier.

Nemanja Radonjic (OM)Getty Images

Avant de penser aux conséquences plus durables du retour de Payet dans le onze, la qualité technique du Réunionnais sera un atout indéniable pour le club phocéen, s'il veut ressortir des ballons proprement au Parc des Princes. "Il faut être serein, avoir beaucoup de qualité technique", a prévenu Steve Mandanda devant les journalistes vendredi. Avec l'ancien Nantais plutôt que Radonjic dans le couloir, l'OM aura un peu plus de certitudes à ce niveau-là. Un peu plus de qualité sur coups de pied arrêtés et dans les 30 derniers mètres, aussi. Bref, un peu plus de tout, sous réserve que sa condition physique soit bonne.

Lors du dernier Classique, Payet était resté… sur le banc

Et puis, l'ex-Stéphanois a plusieurs revanches à prendre contre le PSG. Le club francilien ne réussit que très peu au joueur de 32 ans, qui présente un bilan d'une victoire, cinq nuls et… quatorze défaites en 20 matchs de Ligue 1 contre Paris, pour deux buts et cinq passes. La saison dernière, le natif de Saint-Pierre n'avait que peu pesé dans son rôle de faux neuf au Vélodrome, puis n'était pas sorti du banc au retour. Payet n'effacera pas toutes ces déceptions d'un coup dimanche. Mais il aura l'occasion – et même le devoir – de redonner plus de consistance au onze phocéen.