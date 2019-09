Aucun tir cadré pour l'OL : Paris a (encore) assuré ses arrières

Dans une semaine charnière, privé de nombreux joueurs, sept ce dimanche au Groupama Stadium, le PSG a réussi un coup de force, qui dit beaucoup de son nouveau visage, redessiné par un mercato réussi. Face à l'OL, comme face au Real Madrid en Ligue des champions, quatre jours plus tôt, Paris l'a emporté sans subir un seul tir cadré. Or les Lyonnais n'ont pas vraiment l'habitude de boucler une rencontre à domicile sans trouver une seule fois le cadre...

Le signe que ce PSG n'est plus l'équipe hautaine qu'on a décrite toute la saison dernière après le naufrage à domicile face à Manchester United, et que le champion de France en titre sait maintenant défendre en équipe ? Au Parc des Princes face à la troupe de Zinédine Zidane, la prestation d'Idrissa Gueye a été - à juste titre - largement commentée, l'ancien d'Everton ayant impressionné par son volume de jeu au milieu de terrain.

Mais c'est l'activité défensive de l'ensemble de l'équipe qui avait permis aux Parisiens de museler les Espagnols. Rebelote ce dimanche, où des individualités comme Ander Herrera, Marquinhos ou Thiago Silva, très rassurants, ont beaucoup donné pour empêcher l'OL de se montrer dangereux, malgré 12 tentatives des Gones. "On a fait deux superbes matches. On a réussi à gérer les contre-attaques lyonnaises, c'était un bon cadeau pour moi", a réagi Thiago Silva, qui a fêté ses 35 ans ce dimanche, au micro de Canal+ à la fin du match.

" C'était important de continuer comme ça sans prendre de but "

Le capitaine parisien a admis que la défaite concédée dès la 2e journée face à Rennes (1-2), quand les Parisiens avaient été transpercés à plusieurs reprises, affichant d'inquiétantes faille derrière, avait remis Paris sur de bons rails : "On sent que l'équipe va bien, cette défaite face à Rennes était importante, on a changé la mentalité collective, on a été très forts. Aujourd'hui [dimanche] on a été costauds défensivement, c'était important de continuer comme ça sans prendre de but", expliquait Thiago Silva, alors que le club de la capitale a gardé ses cages inviolées depuis son déplacement manqué en Bretagne (5 matches). Il faudra voir si Paris affiche ce visage avec les retours de Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Edinson Cavani.

L'exploit parisien est encourageant, mais il invite aussi à la prudence, car tandis que le Real avait tout de même donner quelques frayeurs à la défense parisienne, l'OL s'est raté dans les grandes largeur offensivement pour ce choc. Pour les septuples champions de France, le calvaire se prolonge, avec une 5e rencontre de suite sans victoire, et une prestation de nouveau inquiétante. Redoutable devant le but depuis le début de saison, Moussa Dembélé a manqué de lucidité face au PSG.

Arc-boutés devant leur surface, souvent asphyxiés par le pressing parisien, les locaux ont eu des opportunités de contre mais ont gâché un nombre de situations incalculables, à l'image de Memphis Depay, qui a perdu 18 ballons (record de son équipe). Souvent incapable d'aller de l'avant, ils ont tenté des frappes compliquées, et confirmé leurs difficultés depuis le revers concédé face à Montpellier (1-0) fin août. "Ce n'était pas la tactique, on a manqué de caractère dans ce match. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, nous aussi on est étonnés", déplorait Jason Denayer après le coup de sifflet final. Au bout du compte, voilà l'OL déjà relégué à 7 longueurs du PSG après six journées, et alors que Sylvinho prône depuis le début de la saison la rigueur qu'il veut inculquer défensivement à son équipe, c'est Thomas Tuchel et son groupe qui ont fait la leçon sur sa pelouse.