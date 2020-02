Puisque le feu commençait à s'éteindre, Jean-Michel Aulas a décidé de (re)jeter de l'huile dessus. Dans un entretien au Dauphiné Libéré à paraître vendredi, le président de l'OL s'en prend frontalement à l'OM, son meilleur ennemi. Pour lui, le club marseillais a des finances très inquiétantes. Et il n'hésite pas à le clamer haut et fort.

Aulas en remet une couche sur Twitter

"Je remercie l’OM de me donner l’occasion de dire qu’ils sont complètement en dehors des clous du fair-play financier, avec la bénédiction de la DNCG", attaque "JMA", pas vraiment certain que l'OM puisse répondre aux exigences de l'UEFA en cas de qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Dans sa lancée, le président lyonnais en a remis une couche via son compte Twitter.

"Plus d’objectivité pour notre OL encore à l’honneur avec le partenariat signé avec Emirates : Nous sommes 6e de Ligue 1 (...) Nous sommes qualifiés dans toutes les compétitions masculines, féminines, en règle avec le fair-play financier contrairement à d’autres qui chantent très forts en ce moment !", écrit-il. Les hostilités sont lancées...