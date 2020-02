En bon pompier de service, Jean-Michel Aulas a décidé d'éteindre l'incendie. Ou du moins le calmer. Malgré une défaite face au PSG (4-2) dimanche et un podium qui ne cesse de s'éloigner, le président de l'OL reste confiant pour la suite de la saison. Optimiste, "JMA" l'est également pour l'avenir de Rudi Garcia, qui devrait être maintenu à son poste en fin de saison.

Vidéo - Garcia sur le retard de l'OL : "Le problème, ce n'est pas ce match à Paris..." 00:51

"Un bon entraîneur"

"Je lui ai fait signer un contrat jusqu'en juin 2021. Ce dont je suis sûr, c'est que si on réussit bien la saison, il sera là pour la prochaine parce que ça fait partie de la crédibilité de dirigeant que je peux avoir, contrairement à d'autres", explique-t-il à nos confrères de L'Equipe. Toutefois, Jean-Michel Aulas n'exclut pas de changer de coach en cas de vraie catastrophe sportive. "Maintenant, si toute l'équipe se blesse et qu'on descend en Ligue 2, il faudra certainement ajuster le tir (...) Je le vois tous les jours et mon jugement, c'est que c'est un bon entraîneur. Je peux me tromper, comme les consultants. Mais moi, je n'ai pas d'a priori négatif", assure le patron de l'OL.

Toujours concernant Rudi Garcia, Aulas a assuré qu'il "serait là" en cas de qualification européenne. "Dans le cas inverse ? Il faudra regarder pourquoi. Il peut y avoir beaucoup d'aléas qui ne sont pas du ressort de l'entraîneur. Si, par contre, il devait y avoir un certain nombre de choses à lui reprocher, de la même manière qu'on les a reprochées à Sylvinho, il sera, comme tous les entraîneurs, soumis à l'obligation de résultats. Ce n'est pas binaire : Europe ou pas Europe, C1 ou pas C1. Mais c'est vrai que lorsqu'on a une dimension comme l'OL, on imagine être européens tout le temps", conclut-il.