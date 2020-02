Tops

Moussa Koné, le rookie en mode supersub

On peut déjà le dire : Nîmes a eu le nez creux avec Moussa Koné. Bien sûr, on ne sait pas ce que l'international sénégalais de 23 ans fera sur le long terme. Mais l'avant-centre, acheté cet hiver au Dynamo Dresde en D2 allemande, a déjà réussi à marquer les esprits. En deux petits bouts matches. Buteur pour sa première sortie face à Nice le weekend passé (1-3), il a remis ça ce samedi. Et encore une fois en sortant du banc ! Entré à la 79e, il a marqué une minute et huit secondes plus tard. Les Crocos, qui sont signé une quatrième victoire de rang grâce à son but, ont trouvé un supersub de luxe !

Amiens a regardé le PSG dans les yeux

Ils ne sont pas nombreux, les relégables de notre championnat qui osent proposer une véritable opposition au PSG. Amiens l'a fait à la Licorne ce samedi, de fort belle manière (4-4). Sans complexe, les hommes de Luka Elsner ont réalisé une première période (quasiment) parfaite, achevée sur le score de 3-1. Et malgré le scénario absolument fou du second acte, avec des Parisiens de retour aux commandes à 4-3, les Picards n'ont jamais abdiqué. En égalisant dans le temps additionnel, Guirassy a donné une bonne leçon à bien d'autres équipes de Ligue 1 : prendre des risques, ça paye.

Vidéo - Elsner : ''Confiance et espoir pour la suite'' 02:54

L'enchaînement supersonique de Chouiar

Lorsque la surface de réparation approche, on n'arrête plus Mounir Chouiar. Déjà buteur face au PSG en Coupe de France, le Dijonnais a remis ça à Bordeaux (2-2) ce samedi. Par deux fois. On ne s'arrêtera pas sur le premier but, plein de sang-froid devant le gardien, mais que dire du second ? Aux abords des 16 mètres, l'ailier gauche a tout simplement mystifié Youssouf Sabaly d'un passement de jambes parfaitement exécuté, avant d'enchaîner – à une vitesse ahurissante – avec un bel intérieur du pied pour faire mouche. Chapeau bas.

Kouassi-Herrera, les dépassements de fonction qui sauvent les meubles

Ils ont failli se retrouver dans la catégorie "flops" de cet article. La faute à leurs errements défensifs. Aligné à un poste qui n'est pas le sien, Ander Herrera a été en difficulté sur le flanc droit de la défense parisienne. Et Tanguy Kouassi, laxiste au marquage, est loin d'être irréprochable sur au moins trois buts amiénois. Mais le jeune Titi et l'expérimenté basque ont eu le mérite de relever la tête dans un domaine où on ne les attendait pas forcément : en attaque. Herrera a ainsi relancé son équipe en marquant juste avant la pause (3-1). Alors que le jeune défenseur central (17 ans) a remis le PSG sur la bonne voie avec un doublé de la tête en seconde période (3-2, 60e puis 3-3, 65e). Des dépassements de fonction bienvenue pour ne pas se retrouver dans le viseur des critiques.

Flops

Thiago Silva, que ce fut pénible

Pendant 40 minutes, le Paris Saint-Germain a complètement pris l’eau à Amiens. Titulaire pour la deuxième fois de la semaine après avoir été éloigné des terrains durant plus de deux semaines, Thiago Silva a été l’un des symboles de ce gros trou d’air sanctionné de trois buts. Pas dans le rythme, il n’a pas vraiment aidé Tanguy Kouassi sur le premier but avant d’être totalement passif dans les un-contre-un sur les deux suivants. Remplacé par Marquinhos à la pause, il a souffert de la comparaison avec son compatriote, beaucoup plus serein. Une prestation pas forcément rassurante à trois jours du déplacement à Dortmund en Ligue des champions.

Le sabordage de Toulouse

Quinze matches de rang sans victoire en Ligue 1 : Toulouse a atteint samedi soir un stade jamais observé dans son histoire. Et à force, on pourrait presque croire que les Violets le font exprès. Car le TFC s’est tiré plusieurs balles dans le pied contre Nice (0-2). Il y a d’abord eu la perte de balle évitable d’Ibrahim Sangaré, qui a coûté le premier but (12e). Puis l’exclusion de Ruben Gabrielsen avant la demi-heure, coupable d’avoir ceinturé Kasper Dolberg sur… un dégagement anodin de Walter Benitez (27e). Comme si ce n’était pas assez difficile, Steven Moreira a à son tour vu rouge pour un coup de pied incompréhensible dans le ventre d’Adam Ounas (77e) avant qu’Aaron Leya Ikesa ne manque grossièrement le penalty de l’égalisation dans le temps additionnel (91e). Rien que ça ?

Les Ligériens n’ont plus la recette

Il ne fait plus bon être un représentant du Pays de la Loire en L1 en ce début d'année. Alors qu'ils ont connu des périodes riches en promesses en début de saison, Nantes et Angers n'y arrivent plus. Mais alors plus du tout. S'ils ont enfin réussi à ne pas prendre but, les Canaris ont été incapables de marquer face à Metz (0-0) et ont enregistré leur cinquième match sans victoire en championnat, après avoir gagné quatre des six précédents. Avec cette série noire, le FCN s'installe confortablement dans le ventre mou. Et à force, ses rêves d'Europe pourraient vite s'envoler. La situation est un peu plus préoccupante à Angers. Battu par Nîmes (1-0), le SCO a signé sa quatrième défaite de rang, son sixième match sans victoire. A tel point que le club angevin peut commencer à regarder derrière.

(Gilles Campos, Glenn Ceillier et Arthur Merle)