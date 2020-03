Avec 95 millions d'euros bruts annuels, Neymar survole le classement des revenus de L1

Joueur le plus cher de l'histoire du foot, Neymar est également le mieux payé en Ligue 1. Et largement. Chaque année, le Brésilien, dont le PSG avait mis 220 millions d'euros sur la table pour l'arracher au Barça en 2017, perçoit environ 95 millions d'euros bruts par an selon le dossier révélé par France Football mardi. Outre son salaire annuel de 48,9 millions d'euros (soit environ 4,07 millions par mois), l'ancien joueur de Santos gagne près de 2,1 millions de primes et 44 millions de revenus publicitaires.

Le Brésilien devance Kyilian Mbappé, qui perçoit lui environ 27,6 millions d'euros bruts annuels : un salaire de 21,2 millions (soit 1,77 million par mois), 1,2 million de primes éthique et contractuelle ainsi que 5,2 millions de revenus publicitaires. Si Neymar est troisième du classement mondial derrière Lionel Messi (131 millions d'euros) et Cristiano Ronaldo (118 millions d'euros), le natif de Bondy figure, lui, en dixième position.

15 Parisiens dans le Top 20 de la L1

Avec 18,4 millions d'euros annuel, Edinson Cavani se place au pied du podium des salaires de la Ligue 1. Dans ce Top 20, on retrouve quinze joueurs du Paris Saint-Germain. Parmi eux, Marco Verratti (4e, 17 millions), Thiago Silva (5e, 15,2 millions), Marquinhos (6e, 13,4 millions), Angel Di Maria (7e, 13,3 millions), Keylor Navas (8e, 11 millions), Mauro Icardi (10e, 8,3 millions), Ander Herrera (12e, 7,9 millions), Julian Draxler (13e, 7,7 millions), Presnel Kimpembe (14e, 7,5 millions), Idrissa Gueye (17e, 6 millions), Leandro Paredes (18e, 6 millions) et Thilo Kehrer (20e, 5,5 millions).

Dans ce classement, on retrouve deux Monégasques (Wissam Ben Yedder, 9e, 8,4 millions et Cesc Fabregas, 11e, 8 millions), deux Marseillais (Kevin Strootman, 15e, 7,2 millions et Dimitri Payet, 16e, 6,8 millions) et un Lyonnais (Memphis Depay, 19e, 5,5 millions). Toujours en France, en L2, deux Havrais figurent sur le podium : Tino Kadewere (1er, 720 000 euros) et Hervé Bazile (3e, 470 000 euros). Le Lensois Guillaume Gillet (480 000 euros) se classe lui en deuxième position.

Genesio, deuxième entraîneur français le mieux payé

Enfin chez les Français, Antoine Griezmann est le mieux payé, chez les joueurs, avec un salaire annuel d'environ 38,5 millions d'euros. Chez les entraîneurs français, Zinédine Zidane est le mieux classé avec ses 23 millions annuels (tout comme José Mourinho). Il faut descendre en bas du Top 20 des coachs les mieux rémunérés de la planète pour retrouver Bruno Genesio. L'ancien Lyonnais perçoit environ 8 millions d'euros par an.