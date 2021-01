L'arrivée de Mauricio Pochettino n'a évidemment pas tout changer. Le PSG et Leonardo ont des plans en tête. Et si le directeur sportif va bientôt discuter avec son nouveau coach, le Brésilien reste droit dans ses bottes en ce qui concerne le cas de ses deux stars, Neymar et Kylian Mbappé. D'après Marca qui suit cela avec attention puisque le Real Madrid rêve de récupérer le jeune champion du monde français, le PSG souhaite toujours sans grande surprise prolonger ses deux attaquants vedettes, qui sont en fin de contrat en juin 2022.

Les performances de l'ancien barcelonais en Ligue des champions – lors du Final 8 mais aussi lors des dernières rencontres de poules de cette nouvelle édition – ont illustré l'impact énorme que pouvait avoir Neymar, même s'il ne cesse de manquer de matches pour des blessures à répétition depuis son arrivée à Paris. Aujourd’hui, il aurait la faveur des dirigeants qataris du PSG et de Leo. Et aussi de Mauricio Pochettino ? Le technicien argentin et Leonardo devraient en tout cas en discuter dans les prochains jours. "Vous pouvez imaginer qu'en cinq jours, on a eu plein de choses à gérer. Le mercato en est une de plus. On va réfléchir et discuter ensemble avec Leonardo pour trouver la meilleure solution", a expliqué l'entraîneur argentin vendredi en conférence de presse.