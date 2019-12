Le Barça nie avoir fait le premier pas cet été : "Leonardo avait dit que Neymar était sur le marché"

Le dernier mercato estival a visiblement laissé des traces. Et il faut dire qu'après un tel feuilleton, on pouvait s'y attendre. D'un côté, le Barça, désireux de faire revenir Neymar en Catalogne. De l'autre, le PSG, bien décidé à se séparer de sa star mais uniquement à ses conditions. Et entre, le Brésilien, prêt à payer de sa poche pour voir son transfert se réaliser. Le tout en mondovision... et finalement pour rien. Au grand dam du joueur et son ancien club.

Si de l'eau a coulé sous les ponts depuis, les protagonistes de tout ce micmac sont régulièrement interrogés à son sujet. Et c'est au tour de Josep Maria Bartomeu. Le président du Barça a accordé un entretien au quotidien italien La Repubblica, publié ce lundi. "L’été dernier, c’est Leonardo qui a dit que Neymar était sur le mercato. Nous avons tenté notre chance. Mais à ces conditions, c’était impossible", a expliqué ce dernier, également questionné sur le départ du "Ney" en 2017 au PSG.

"Le PSG est arrivé avec un chèque, il n’y avait pas grand-chose à faire. Quand je lui ai parlé, j’ai compris qu’il avait beaucoup de doutes", confie-t-il. Comme pour dire que finalement, le Brésilien n'a jamais réellement voulu partir du Barça, qui encaissa alors 222 millions d'euros (le montant de la clause libératoire, ndlr).

Vidéo - Tuchel : "Je n'ai pas peur de perdre Neymar" 01:15

Un contrat à vie pour Messi ?

Mais comme il n'y a pas que Neymar dans la vie, Bartomeu est également revenu sur l'avenir de Lionel Messi, qui n'a toujours pas prolongé son contrat, qui court jusqu'en 2021. "Avant de conclure mon mandat, j’aimerais lui faire un contrat à vie. Comme Iniesta. Il a gagné le droit de choisir quand il dira stop (...) Leo (Messi) est impossible à remplacer, on devra jouer d'une autre manière quand il arrêtera. On ne prépare pas l'après-Messi, mais on a décidé de miser sur les jeunes joueurs depuis longtemps", assure le patron du club catalan, qui n'a d'ailleurs pas totalement exclu de réunir à nouveau le sextuple Ballon d'Or... et Pep Guardiola.

"Cela ne dépend pas de moi. C'est lui qui avait voulu partir. Pour Pep, les portes seront toujours ouvertes", a-t-il annoncé. Et quand on sait que Guardiola vit peut-être sa dernière saison du côté de Manchester City... Nouveau feuilleton à venir ?