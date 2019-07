Lille n'a pas mis longtemps à trouver le remplaçant de Thiago Mendes. Le LOSC a officialisé mercredi soir la signature attendue de Benjamin André, en provenance de Rennes. Le milieu de terrain s'est engagé pour quatre saisons, le transfert est annoncé pour huit millions d'euros. André (28 ans) devrait être un atout précieux pour l'entrejeu lillois, dépeuplé par le départ de Mendes vers l'OL au début de ce mercato.

Il se faisait déjà plusieurs semaines depuis les premières rumeurs de l'intérêt des Dogues pour le capitaine du Stade Rennais. Mais le joueur, convoité par d'autres clubs de Ligue 1 et notamment Lyon, avait exprimé à ses dirigeants sont souhait de changer d'air pour passer un cap. "À l’aube de sa vingt neuvième année, Benjamin a émis le désir de découvrir un nouveau club et la Ligue des Champions, a confirmé le dernier vainqueur de la Coupe de France dans un communiqué. Le Lille OSC ayant accepté les conditions financières demandées, le Stade Rennais F.C. a accepté la réalisation de ce transfert."

Véritable homme à tout faire, André devrait donc s'installer au milieu de terrain de Lille et découvrir la C1. Infatigable, combatif et technique à la fois, l'ancien Ajaccien a toutes les qualités pour prendre la suite de Thiago Mendes, qui a illuminé le cœur du jeu lillois la saison dernière. Il devrait toutefois imposer un style de jeu plus physique que le Brésilien, et apporter davantage au duel et à la récupération. Ce qui ne l'avait pas empêché d'inscrire quatre buts la saison passée.

Son expérience et ses bonnes prestations lors du parcours en Ligue Europa de la formation bretonne devraient également s'avérer précieuses à la formation de Christophe Galtier alors qu'une saison au calendrier chargé s'annonce. Après avoir concentré ses premiers efforts sur ses ventes, Lille passe désormais à la phase d'achats de son intersaison. Après les signatures des prometteurs Weah, Léo Jardim et Agouzoul, place donc à la valeur sûre André.