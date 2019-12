Bernard Lacombe honoré par l'OL et ses amis

Ils étaient nombreux, de Michel Platini à Alain Giresse ou encore d'anciennes gloires lyonnaises, présents dimanche au Groupama stadium avant le match Lyon-Rennes pour honorer l'ancien buteur et dirigeant de Lyon, Bernard Lacombe, qui part à la retraite en fin d'année.

"J'ai vécu des moments fabuleux comme la remontée en Division 1 ou le premier titre de champion de France. Quand je jouais, nous avons gagné une Coupe de France (1973), seul trophée que j'ai gagné avec l'OL car, à l'époque, nous ne pouvions pas être champions", avait raconté Lacombe jeudi sur la chaîne du club.

Dans un premier temps, au Musée de l'Olympique lyonnais, le président Jean-Michel Aulas, à l'origine du retour au club en 1988 de la légende de l'OL alors qu'il terminait sa carrière à Bordeaux, a annoncé que Bernard Lacombe (67 ans) devenait président d'honneur du comité de gestion, évoquant "un homme bien parce qu'il laisse une trace durable". De son côté, Bernard Lacombe a rappelé qu'il avait "vécu de sa passion" et que l'OL restait "son club de coeur à jamais".

" Lacombe, tireur d'élite "

"J'aurais aimé jouer dans ce magnifique stade avec Fleury Di Nallo et Serge Chiesa", deux anciennes gloires lyonnaises qui avec Lacombe sont les trois meilleurs buteurs du club. "Nous aurions passé de bonnes soirées", a-t-il confié plus tard dans l'après-midi au micro en bord de pelouse avant d'entamer sous les applaudissements un tour d'honneur devant des tribunes encore clairsemées.

Dans cette enceinte du Parc OL, les joueurs de l'équipe actuelle sont entrés sur le terrain pour l'échauffement avec un maillot floqué du nom de Lacombe et du numéro 9 qu'il portait étant joueur. Le kop virage nord, sous le feu de l'actualité ces derniers jours, a déployé sous les notes de l'hymne de l'Olympique lyonnais un portrait de Lacombe et une banderole avec l'inscription : "Lacombe, tireur d'élite, des buts et des phrases cultes, merci pour tout".

Et pour finir, Bernard Lacombe a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre Lyon - Rennes après avoir longé une haie d'honneur formée par ses invités prestigieux puis celle des joueurs lyonnais et rennais.