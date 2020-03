Si le match nul entre Bordeaux et Nice est logique au vu de la physionomie de la rencontre, il n'arrange personne. Une période dominée chacun pour un but marqué de part et d'autre et ce score de parité (1-1). Finalement, les séries se poursuivent pour les deux équipes. Quand Bordeaux ne s'impose plus au Matmut Atlantique depuis cinq journées (trois nuls, deux défaites), Nice ne perd plus hors de ses bases (une victoire, quatre nuls).

Plus d'infos à suivre...