Ils n'avaient plus évolué ensemble sur un terrain depuis cinq mois. Depuis cette finale de Coupe de France perdue face à Rennes marquée par un but génial de Neymar et une expulsion incompréhensible de Kylian Mbappé. Il s'est passé beaucoup de choses entre cette soirée désastreuse pour le PSG au Stade de France et les retrouvailles entre le Brésilien et le Français à Bordeaux. Des retrouvailles que les deux hommes n'ont pas manqué de fêter comme il se doit.

Mbappé était prêt à les célébrer. Ce n'était pas une garantie. Il n'avait plus joué depuis un mois, et cette blessure à la cuisse venue le faucher en pleine accélération face à Toulouse (4-0). L'attaquant parisien n'a pas semblé avoir la moindre appréhension malgré ces longues semaines d'indisponibilité. Entré à l'heure de jeu, il a tout de suite imprimé un autre rythme à la rencontre. Et dix minutes après avoir foulé la pelouse, il a fait ce qu'il sait faire de mieux : être décisif.

Comme un symbole, il l'a été en offrant sur un plateau le but de la victoire à Neymar. Au bout d'un débordement irrésistible, il a adressé un centre parfait pour son coéquipier brésilien. Une action criante de complicité que le Français a essayé de reproduire. Sans succès. "J'ai essayé de le chercher, a-t-il expliqué après la rencontre au micro de Canal +. Parfois, j'ai essayé de le chercher alors que je n'aurais pas dû, parfois le contraire... Mais je l'ai fait marquer aujourd'hui et il nous fait gagner."

Un signal fort

Il a suffi d'une fois pour faire gagner le PSG. Et faire oublier les mauvais choix de Mbappé. Enfin presque. Neymar n'a pas manqué de faire remarquer à son coéquipier ses excès d'individualisme. Et Mbappé ne s'en est pas caché. C'est le moins que l'on puisse dire. "Regardez, dans le vestiaire il m'a dit : 'Pourquoi tu ne m'as pas donné le ballon ?', a révélé le Français. Il m'a insulté mais ça va. Voilà, il n'y a pas de filtre et je pense que c'est ce qui fait le charme de notre relation".

Une relation qui aurait pu prendre fin cet été. Au plus fort des rumeurs annonçant un retour de Neymar à Barcelone, Kylian Mbappé n'avait pas hésité à donner publiquement son point de vue sur la situation. Il avait fait tout ce qu'il pouvait pour convaincre le Brésilien de rester. Il a clamé que le PSG serait moins fort sans Neymar. Ce n'est pas la raison pour laquelle Neymar n'est pas parti. Mais c'était quand même un signal fort. "On a toujours eu une relation basée sur l'honnêteté et l'admiration, explique Mbappé. Il n'a a pas de filtre entre nous, s'il y a quelque chose qui ne va pas..."

"Ils ne peuvent pas toujours se chercher"

Justement, tout va bien pour Neymar et Mbappé. Il a plus souvent été question qu'ils soient séparés cet été. Il a longtemps semblé improbable de les revoir ensemble sous le maillot du PSG. Les retrouvailles sur le terrain au Matmut Atlantique ont permis de vérifier la relation particulière qui unit les deux joueurs. Même si elle ne doit pas verser dans l'excès. "Les deux aiment être ensemble, résume Thomas Tuchel. Ils rigolent, les deux personnalités sont bien ensemble. On peut sentir ça, observer cela sur le terrain. Mais cela ne doit pas trop se voir."

Car Paris ne manque vraiment pas d'arguments. Et si le duo Neymar-Mbappé reste sa meilleure arme, cela ne doit pas se faire au détriment de leurs coéquipiers. "Il faut trouver un équilibre avec les autres joueurs, poursuit Tuchel. Ils ne peuvent pas toujours se chercher mais chercher la meilleure décision pour l'équipe, pour gagner, pour créer des occasions." Une relation est souvent une question de compromis. Ce n'est pas seulement un enjeu pour Neymar et Mbappé. C'est surtout l'enjeu de la saison du PSG.