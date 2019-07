Le "soldat" de l'Olympique de Marseille s'en va. Lucas Ocampos, 24 ans, a été vendu par le club phocéen, contre un beau chèque de 15 millions d'euros selon RMC, et s'est engagé au FC Séville pour les cinq prochaines années. Le milieu de terrain était arrivé à l'OM pendant l'hiver 2015, et est parvenu à s'imposer en incontournable après deux prêts au Genoa et à l'AC Milan. Pour sa dernière saison à l'OM, Ocampos a été titulaire 31 fois, a marqué 4 buts et délivré 8 passes décisives.

Cette vente fait les affaires de l'OM, qui doit impérativement vendre pour équilibrer ses comptes, mais surtout pour se renforcer. Le mercato olympien va peut-être enfin pouvoir commencer, le club doit se trouver a minima un latéral gauche, un défenseur central et un attaquant.