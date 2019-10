S'il y avait encore quelques doutes autour de l'identité du nouvel entraîneur de l'OL, ils sont en passe d'être dissipés. Selon les informations de L'Equipe, Rudi Garcia est arrivé ce lundi à Lyon. Les derniers détails contractuels, portant sur un engagement allant jusqu'en 2021, pourraient ainsi être rapidement réglés. Moins de cinq mois après avoir quitté l'Olympique de Marseille, le technicien de 55 ans s'apprête à succéder à Sylvinho.

Rudi Garcia a donc remporté la "finale" qui l'opposait à Laurent Blanc. Les exigences du "Président" concernant la construction de son staff ont vraisemblablement constitué un obstacle trop important. Le coach passé par Lille et Rome, qui a tant de fois nourri la rivalité entre l'OM et l'OL ces trois dernières années, devrait donc passer de l'autre côté de la barrière. S'il succède effectivement à Sylvinho, limogé après un début de saison inquiétant (3 nuls et 4 défaites en 9 journées de Ligue 1), l'entraîneur français devrait s'installer sur le banc rhodanien dès ce samedi (17h30), lors de Lyon - Dijon.