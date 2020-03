Cafu préfère Neymar à Messi : "Techniquement, c'est le meilleur du monde"

Les plus jeunes ne s'en souviennent peut-être pas. Mais Cafu, double champion du monde avec le Brésil en 1994 et 2002, était un formidable joueur de football. Dans son couloir droit, le latéral au sourire légendaire savait tout faire. Dribbler, marquer, centrer : l'ancien joueur de l'AS Rome (1997-2003) et l'AC Milan (2003-2008) a laissé une empreinte indélébile partout où il est passé.

" C’est notre plus grand espoir pour gagner une Coupe du Monde "

Alors, qui mieux que lui pour parler technique ? Selon ses dires, un joueur est au-dessus de tous les autres : Neymar. "Il est le meilleur au monde. Aujourd’hui en qualité technique, personne ne peut battre Neymar. Même pas Messi, bien que je sois fan de lui. Mais il ne le surpasse pas en terme de qualité technique", explique-t-il dans des propos relayés par CulturePSG.

"C’est notre plus grand espoir pour gagner une Coupe du Monde, ajoute Cafu. Avec Neymar sur le terrain, qu’ils le veuillent ou non, huit adversaires vont rester collés à lui. Il ouvre des espaces pour les autres et marque des buts (...) C'est la référence du football brésilien et il doit assumer cette responsabilité. C’est un leader qui doit assumer ce leadership sur le terrain avec intelligence. Pourquoi ? Parce qu’il a besoin de ses coéquipiers pour jouer des grands matchs. Personne ne sera jamais le meilleur tout seul en matière de football." Le message est passé.