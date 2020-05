LIGUE 1 - Dans une interview accordée à L'Equipe, Jean-Michel Aulas est revenu sur la décision d'arrêter définitivement les championnats nationaux français qu'il juge "prématurée". Le président de l'OL en a profité pour alerter sur les conséquences économiques qu'engendrent cette décision.

Jean-Michel Aulas ne lâche pas l'affaire. Près d'une semaine après l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1 et Ligue 2, le président de l'Olympique Lyonnais continue ses sorties médiatiques pour fustiger la décision prise par la Ligue de football professionnelle. Mercredi, quelques heures après l'annonce officielle de la reprise de la Bundesliga, c'est dans les colonnes de L'Equipe que s'est exprimé le dirigeant lyonnais.

Questionné sur un possible rétropédalage de la LFP sur sa décision, Jean-Michel Aulas n'a pas semblé résigné : "On est dans un mauvais chemin, ce n'est peut-être pas trop tard pour essayer d'imaginer, au regard de ce qui se passe partout en Europe, quelque chose qui soit cohérent sur le plan politique : on avait jusqu'à fin août et peut-être même début septembre pour terminer".

Toujours dans les colonnes de L'Equipe, le président lyonnais a insisté sur les conséquences économiques entraînées par l'arrêt définitif des championnats : "Les décisions qui ont été prises peuvent pousser le foot français dans une situation catastrophique. C'est un cri d'alarme." Difficile pour autant d'imaginer la LFP revenir sur sa décision...

