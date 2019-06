Cette fois, c'est bouclé : Nice va être racheté par Jim Ratcliffe pour 100 millions d'euros

L'OGC Nice va bien changer de mains. Selon Nice-Matin, RMC et L'Equipe, le club azuréen est en passe d'être racheté par Jim Ratcliffe, la plus grande fortune du Royaume-Uni. L'affaire aurait été bouclée ces dernières heures, et le montant de la transaction est estimée aux alentours de 100 millions d'euros. Le tout après des négociations (très) longues avec Chien Lee et les actionnaires sino-américains du club.

De son côté, L'Equipe informe que cette vente sera conclue dans les prochaines heures. "C’est fait", a confirmé une source interne du club azuréen à Nice-Matin. Bientôt, l'OGC Nice va donc basculer dans une nouvelle dimension.