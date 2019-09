C'est une (nouvelle) prise de position claire. Malgré l'étonnement de Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, après ses premiers propos, Noël Le Graët signe et persiste. Le président de la FFF (Fédération Française de Football), interrogé par France Info ce mardi, confirme qu'il ne veut plus voir de matches être arrêtés pour cause de chants à caractère homophobe, comme ce fut le cas en ce début de saison lors de nombreuses rencontres, dont le dernier Nice-Marseille.

"Considérer que le football est homophobe, c'est un peu fort de café"

"Je n'arrêterais pas les matches, je suis contre totalement (...) Je vais être tout à fait clair. Le football reçoit tout le monde, toutes les classes sociales. Je suis totalement contre. Je ne veux pas être pris en otage sur l'homophobie", a ainsi confié Le Graët, "espérant" que les arbitres vont l'écouter dès la prochaine journée. Pour lui, c'est "une erreur" d'arrêter les matches pour des chants homophobes. "Mais je ferais arrêter un match pour des cris racistes. J'ai aussi donné des instructions pour des bagarres ou des accidents dans les tribunes", précise-t-il.

"Considérer que le football est homophobe, c'est un peu fort de café. Je n'accepte pas, assure Le Graët. On va faire en sorte que ça disparaisse mais l'arrêt des matches c'est autre chose (...) On va faire en sorte qu'il n'y ait plus de banderoles. Mais arrêter les matches, non." Décidé, le président de la FFF ne change pas de ligne directrice. Le conflit avec le monde politique est donc total.