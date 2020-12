"On ne peut pas le cacher. Mais tout le monde fait très attention au club de ne pas trop l'exposer". Abdel Bouhazama, directeur du centre de formation du Sco d'Angers, se montre pragmatique devant l'ampleur de la mission. Si tout le club – de la formation aux pros – se montre "bienveillant et vigilant vis-à-vis de lui", Angers peut difficilement laisser dans l'ombre son phénomène, Mohamed-Ali Cho. Un adolescent bien trop talentueux pour être couvé. "C'est fabuleux de voir ce qu'il est capable de faire", nous confie encore Bouhazama, clairement sous le charme de l'ailier droit, qui compte quelques sélections avec l'Angleterre U16 et a été convoqué cette semaine pour un stage avec l'équipe de France U17.

A 16 ans, Mohamed-Ali Cho a déjà fait parler de lui. Il est entré dans la lignée des prodiges précoces, dont l'éclosion rythme le championnat de France depuis quelques saisons. Premier joueur de la génération 2004 à évoluer en L1, il compte six bouts de matches dans l'élite française. En 92 minutes depuis le coup d'envoi de la saison, il n'a certes pas encore vraiment démontré toute l'étendue de son potentiel sous le feu des projecteurs. Mais Angers est bien conscient d'avoir récupéré un gamin hors normes, débarqué dans l'Anjou début 2020 après avoir déjà bien voyagé.

Mohamed-Ali Cho avec Angers, 2020 Crédit: Getty Images

Il ne fallait plus qu'il reparte d'ici

"On s'est tout de suite rendu compte de la qualité du joueur. J'ai été bluffé, se souvient Abdel Bouhazama, qui l'a mis à l'essai avec le groupe N2 pour juger de ses qualités après qu'un conseiller ait glissé son nom au SCO. Même avec des garçons de 3-4 ans de plus que lui, il s'en est sorti. J'ai aussi vu l'attitude de mes joueurs. Quand ils ont affaire à un bon élément, les joueurs ont tout de suite une sorte de respect qui s'installe. Et lui a fait l'unanimité sur une séance. J'ai alors alerté mon président en lui disant qu'il ne fallait plus qu'il reparte d'ici." Angers n'a pas laissé passer l'aubaine. Et pourtant, rien ne laissait penser que le néo-scoïste allait se retrouver là.

Né en région parisienne, Mohamed-Ali Cho a bourlingué tout au long de ses jeunes années d'un côté et de l'autre de la Manche, au rythme des choix de vie de ses parents. Il est ainsi passé au PSG de 2011 à 2014, puis à Liverpool, où il s'est retrouvé au centre de formation d'Everton jusqu'en janvier 2020. "J'ai compris qu'Everton voulait le garder. Mais sa famille voulait surtout qu'il revienne en France", glisse Bouhazama. Et à Angers où Stéphane Moulin n'hésite pas à s'appuyer sur quelques jeunes, il a trouvé l'environnement idéal pour poursuivre sa progression vers le monde professionnel. "Il devait aller faire des essais dans d'autres clubs plus huppés. Mais pour son projet sportif, c'était mieux de passer dans un club comme le SCO", explique l'ancien entraîneur des U19 stéphanois.

Il a une vraie qualité de finition

Depuis, tout s'est accéléré pour Mohamed-Ali Cho. Premier contrat pro signé en mai dernier, premières séances avec le groupe de Stéphane Moulin, et donc premières apparitions en L1. "Il y a une fraîcheur mais je lui ai trouvé beaucoup de maturité. Il sait ce qu'il veut. Tout est clair dans son esprit", salue Abdel Bouhazama. Mais si le mental est comme souvent au rendez-vous avec ces joueurs d'une précocité déconcertante, c'est évidemment sur le terrain qu'il fait l'étalage de ses principales qualités. "Il est en avance à tous les niveaux tant sur la maturité que sur l'aspect physique. Quand on voit la force, l'explosivité ou encore la vitesse qu'il a pour son âge…" s'étonne le patron du centre de formation angevin, bluffé par "la vitesse, la percussion et surtout la qualité devant le but" de son jeune protégé.

Polyvalent et susceptible d'évoluer à tous les postes sur le front de l'attaque, Cho, qui détient les nationalités française et anglaise, fait des différences par sa vitesse et se démarque par la qualité de son pied gauche dans la zone de vérité. Une adresse rare qui laisse entrevoir quelques évolutions sur le long terme. "S'il a la faculté de jouer à tous les postes offensifs, je pense qu’il donnera la plénitude de ses qualités en tant qu'avant-centre car il a une vraie qualité de finition", prédit Bouhazama.

En attendant, Mohamed-Ali Cho va devoir poursuivre sa progression sur les bords de la Maine pour parvenir à devenir le joueur que l'on annonce. Sans se griller. "Quand vous vous entraînez avec les pros, une séance vaut trois-quatre séances à la formation, explique Abdel Bouhazama. Dans l'intensité, dans la vitesse, ça n'a rien à voir. Il faut être vigilant sur l'aspect psychique et physique. Mais tout le monde fait très attention au club." Car un diamant brut, ça ne se polit pas sans une attention particulière.

