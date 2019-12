Le travail de Christian Gourcuff a porté ses fruits. En guidant le FC Nantes à la cinquième place du championnat à l'issue de la phase aller, l'ancien technicien emblématique du FC Lorient, qui était resté sur une expérience compliquée au Stade Rennais et en demi-teinte à Al-Gharafa (Qatar), a convaincu Waldemar Kita d'étendre son contrat d'un an, alors qu'il s'était "seulement" engagé jusqu'à juin 2020 l'été dernier.

La célèbre philosophie de jeu de l'entraîneur qui fêtera ses 65 ans le 5 avril prochain a plu à ses joueurs et à ses dirigeants. "Nous sommes fiers de poursuivre l’aventure avec Christian Gourcuff, a confié Waldemar Kita sur le site officiel du FC Nantes. Au-delà de son professionnalisme, nous apprécions son implication dans le club, dans sa totalité. La mise en place d’un projet sportif global est indispensable pour que toutes les équipes puissent travailler ensemble et dans la sérénité."

Christian Gourcuff-Waldemar Kita : une histoire partie pour durer ? Eurosport

Alors que généralement, les tensions sont palpables entre les entraîneurs et la famille Kita, le climat entre Christian Gourcuff et ses dirigeants apparaît apaisé. "Nous avons pris le temps d’apprendre à nous connaitre et à envisager l’avenir du club de la meilleure des manières", a noté Franck Kita, directeur général délégué du club. A seulement deux points de la quatrième place, qualificative pour l'Europa League, Christian Gourcuff, qui n'hésite pas à faire confiance à la jeunesse, a remis le club sur de bons rails.

Christian Gourcuff : "Renforcer l'identité du FC Nantes"

De son côté, l'entraîneur nantais s'est dit "très heureux" de poursuivre son aventure avec le FC Nantes, au-delà d'une saison. "Je remercie le président pour sa confiance. J’ai trouvé au sein de ce club, des valeurs professionnelles et humaines qui me correspondent, a-t-il déclaré. Avec l'ensemble des composantes du FCN, j'ai pour objectif d'installer une certaine forme de sérénité. Je souhaite également renforcer l’identité du club en développant un football collectif, qui a marqué l’Histoire du FC Nantes". Des propos qui vont plaire aux nostalgiques du jeu à la Nantaise.