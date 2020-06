Selon le site "Culture PSG", Kylian Mbappé et LeBron James vont s'associer pour lancer une collection de vêtements. L'opération baptisée "KYLIAN MBAPPE X LEBRON JAMES" a été mise sur pied par l'intermédiaire de leur sponsor commun Nike. Le champion du monde devrait aussi figurer sur la jaquette du jeu vidéo FIFA 21.

Stars dans leurs disciplines respectives, ils ne tarissent pas d'éloges l'un pour l'autre. Kylian Mbappé et LeBron James s'apprécient et s'apprêtent même à faire des affaires ensemble d'après le site Culture PSG. L'attaquant parisien et l'ailier des Los Angeles Lakers, par l'intermédiaire de leur sponsor commun Nike, vont mettre leurs noms côte-à-côte dans une nouvelle collection de vêtements ("KYLIAN MBAPPE X LEBRON JAMES").

LeBron James avait déjà fait de la publicité à Mbappé

S'il s'agit de la première association officielle entre les deux hommes dans le monde des affaires, LeBron James avait déjà fait de la publicité à son ami champion du monde français en arborant en novembre dernier des chaussures et un maillot "Bondy Dreams", première ligne de vêtements de Mbappé. Ce dernier n'a jamais caché son admiration pour le basketteur américain qu'il avait rencontré pour la première fois en 2018.

Play Icon WATCH "LeBron a réussi à battre les Bulls de son époque... tout seul" 00:02:35

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, l'attaquant du PSG a été choisi, toujours selon Culture PSG, pour figurer sur la jaquette du futur FIFA 21. Alors que le Français était en concurrence avec son coéquipier Neymar, ce sera finalement bien lui qui sera l'effigie du jeu vidéo. Si le natif de Bondy doit, comme ses acolytes de Ligue 1, encore ronger son frein avant de reprendre la compétition, les bonnes nouvelles s'accumulent donc en dehors des terrains.

