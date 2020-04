A cause de la crise sanitaire, l'AS Saint-Etienne assure être dans une "situation préoccupante" sur le plan économique. Ainsi, l'actuel dix-septième de L1 n'exclut pas une baisse des salaires des joueurs. "L'ASSE est comme tous les autres clubs français face à une situation inédite et inconnue. Il faut rester vigilant et ne pas banaliser la situation. Le club n'est pas mort, il ne faut pas délirer", a reconnu Xavier Thuilot, le directeur général des Verts, dans un entretien accordé au quotidien local La Tribune-Le Progrès.

"Saint-Etienne était dans une situation de changement de cycle, ce qui signifie que le précédent ne correspondait plus à ce que le club pouvait supporter comme modèle économique et dans ce contexte, subir une crise n'est pas facile. Si la situation devait perdurer, il est évident que la contribution de l'effectif professionnel et de l'encadrement serait essentielle. Des discussions sont menées au niveau national. Ce n'est pas le moment d'agiter des polémiques", a aussi précisé Xavier Thuilot, rappelant les mesures de chômage partiel en vigueur à l'AS Saint-Etienne, comme dans d'autres clubs.

"Seuls quelques salariés assurent le fonctionnement vital du club. Nous sommes dans une économie particulière. Pour une entreprise normale, le dispositif de l'Etat permettrait de couvrir 80 à 90% des charges de personnel. Mais avec un plafond d'aide équivalent à 4,5 fois le SMIC, personne ne va découvrir que les salaires des joueurs sont largement au-delà de ce plafond et que la part restante est donc à notre charge", a-t-il rappelé.

L'AS Saint-Etienne s'appuie cette saison sur un budget de 109 millions d'euros, le plus important de l'histoire des Verts avec une part importante constituée par la masse salariale. Pour équilibrer ses comptes, l'ASSE avait misé sur une 8e place en championnat. Par ailleurs, outre les droits TV relatifs à la notoriété en attente d'être réglés, le club stéphanois attend également le versement des droits sur la Coupe de France, dont il est qualifié pour la finale (ndlr : contre le PSG), mais aussi ceux concernant la Ligue Europa, que l'AS Saint-Etienne a disputée l'automne dernier.