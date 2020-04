La suspension du championnat a coupé l'OM dans son élan. Deuxième de L1, Marseille espérait souffler avec les revenus liés à une qualification en Ligue des champions. Mais la pandémie de coronavirus est passée par là. Et elle rend sa situation financière encore plus compliquée. Avec des pertes estimées à environ 91,4 millions d'euros à l'issue de la dernière saison et une surcharge de la masse salariale, la menace du non-versement des droits TV, si l'exercice en cours n'allait pas à son terme, pousse Jacques-Henri Eyraud a prendre des mesures drastiques.

Selon RMC et L'Equipe, le président de l'OM envisage de ne pas payer l'intégralité des salaires de ses joueurs si le club ne percevait pas la dernière partie des droits TV qui lui était initialement dûe avant la suspension du championnat. L'actuel dauphin du PSG devait encore toucher 27 millions d'euros précise RMC. "On est dans la crise, et évidemment les joueurs se doivent de faire des efforts importants. Je suis confiant et j’espère qu’ils seront au rendez-vous de l’histoire", avait prévenu Jacques-Henri Eyraud dans l'émission Quotidien sur TMC mercredi dernier.

Cette semaine un groupe mené par Jean-Pierre Caillot, Jean-Pierre Rivère et Francis Graille, a préconisé "un nouvel effort de 50 % pour les joueurs qui touchent encore plus de 100 000 euros avec 70 % de leur salaire brut en chômage partiel", rappelle L'Equipe vendredi. Mais selon le quotidien, le président de l'OM aimerait aller encore plus loin. Il aurait ainsi contacté les leaders de son vestiaire, Steve Mandanda et Florian Thauvin, pour que les salaires de son groupe soient revus à la baisse. Et de façon définitive pour certains. "Les joueurs sont tous prêts à revoir leur salaire à la baisse, à aider l’OM, mais pas sous n’importe quelle condition", a confié un proche d'un joueur à RMC. Les prochains jours s'annoncent animés et tendus à Marseille.