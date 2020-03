"Mon opinion est qu'il faut tout suspendre au plus vite". André Villas-Boas n'a pas fait de langue de bois jeudi en conférence de presse. En pleine crise du coronavirus, l'entraîneur de l'OM ne voit plus aucun sens à poursuivre le championnat de L1. "Après s'il faut jouer, mon équipe est prête pour continuer le spectacle, a ajouté le technicien olympien dans un premier temps. Je suis prêt à ce qu'on suspende mon salaire, mais ma priorité, c'est la santé", a ajouté Villas-Boas, estimant qu'on "doit faire confiance à l'État" et respecter les mesures prises, c'est-à-dire les huis clos pour tous les matches de L1 et L2 jusqu'au 15 avril.

André Villas-Boas, qui a également évoqué "la possibilité de suspendre la Ligue des champions et la Ligue Europa", a cité en exemple les mesures de confinement drastiques prises par la Chine. "Les Chinois ont subi le virus plus tôt que tout le monde, sauf qu'ils ont une discipline et une responsabilité que nous les Européens n'avons pas, nous on n'aime pas suivre les ordres, et on rigole un peu avec la santé", a-t-il commenté.

Villas-Boas appelle au "civisme" des Marseillais

L'entraîneur marseillais, deuxième de L1, s'est également élevé contre le rassemblement de quelque 3 000 supporters parisiens mercredi autour du Parc des Princes pendant le match PSG-Dortmund, joué à huis clos. "Mon opinion est que c'est ridicule, s'est-il emporté. C'est incroyable qu'une chose comme ça ait été autorisée par la Préfecture. Tu ne peux pas fermer les musées et les écoles pour laisser 3 000 personnes se réunir comme ça. Mais je ne suis personne pour dire ça, pour eux c'était une fête fantastique..." "Si ma famille est touchée par un type qui a été à cet événement, je porte plainte contre la Préfecture de Paris", a renchéri André Villas-Boas.

Pour le "Clasico" contre le PSG, prévu le 22 mars, à huis clos, il espère que les supporters de l'OM auront "le civisme de rester à la maison".