Dans six journées, David Guion ne sera plus l'entraîneur du Stade de Reims. Ce dernier a annoncé son départ ce vendredi matin en conférence de presse. "J'ai rencontré mon président cette semaine. J'ai pris acte de sa décision, je la respecte", a déclaré en conférence de presse Guion, sous contrat jusqu'en 2022. L'entraîneur a ensuite averti ses joueurs jeudi matin. "Avant l'entraînement, le coach nous l'a annoncé dans son bureau avec Xavier (Chavalerin) avant d'avertir le groupe, raconte le capitaine, Yunis Abdelhamid. En 4 ans, on a construit une bonne relation et on a vécu des moments inoubliables. Je serai toujours reconnaissant envers lui et Stéphane (Dumont, son adjoint). C'est une page qui se tourne."

Le technicien rémois avait pris le rênes de l'équipe en mai 2017, alors que le club venait de terminer 5e de L2 sous la houlette de Michel Der Zakarian. Dès sa première saison, l'ancien directeur du centre de formation (2012-2017) a décroché un titre de champion, en établissant un nouveau record de points (84) sur une saison, et a été sacré meilleur entraîneur. Huitième de L1 lors de l'exercice 2018-2019, son équipe s'est ensuite hissée à la 6e place la saison suivante, retrouvant ainsi la Coupe d'Europe pour la première fois depuis 57 ans. Malgré un début d'exercice 2020-2021 délicat et une élimination au 3e tour de qualification de la Ligue Europa, la formation de Guion est actuellement 12e et n'a perdu que deux fois lors de ses 18 dernières rencontres. Le coach espère désormais finir cette saison de la meilleure manière. "Ça fait 9 ans que je suis ici, je veux que tout se termine bien", a-t-il assuré.

Il est peut-être temps de recommencer un nouveau cycle

Jean-Pierre Caillot, le président du Stade de Reims, avait lui confirmé ce possible grand changement. "Un grand turn-over s'annonce en L1, avec une quinzaine de clubs qui envisagent de changer leur banc. J'ai cru comprendre que des clubs s'intéressaient à lui (David Guion). Sans que notre décision remette en cause son travail, c'est vrai qu'il est peut-être temps de recommencer un nouveau cycle, a-t-il expliqué dans un premier temps. Nous avons effectivement pris des contacts avec Oscar Garcia. Si nous avons eu un contact avec lui, c'est qu'on pense qu'il est compatible avec nos valeurs, qu'il présente le profil que nous recherchons pour faire encore grandir notre club sportivement."

L'Espagnol connaît la L1 pour avoir entraîné Saint-Etienne mais l'expérience avait tourné court lors du début de la saison 2017-18. A l'issue de ce même exercice, David Guion assurait la remontée de Reims dans l'élite.

