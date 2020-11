Le DFCO a finalement opté pour la solution interne. Après avoir " sondé plusieurs candidats au poste ", Dijon a décidé de nommer David Linarès au poste d’entraîneur principal. Il remplace donc Stéphane Jobard, remercié il y a quelques jours après un début de saison compliqué. L'ancien joueur de l'OL a signé un contrat de deux ans et demi.

Pour Mbappé, le Real a un plan et est très "optimiste"

"Arrivé en 2005 à Dijon en provenance du CD Tenerife, David Linarès a joué 143 matchs sous les couleurs du DFCO (6 buts), en devenant même le capitaine, récite le communiqué. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais - 149 matchs de Ligue 1 et 36 de coupe d’Europe (C1 et C3), vainqueur de la coupe de la Ligue 2001 et champion de France 2002 - a ensuite entamé une carrière d’entraîneur au sein du DFCO. Il y a gravi tous les échelons : éducateur de l’équipe féminine puis de la réserve (CFA 2), il est ensuite nommé entraîneur adjoint d’Olivier Dall’Oglio en 2018."