LIGUE 1 - Après les annonces du Premier ministre, Édouard Philippe, et celles de Noël Le Graët, président de la FFF et de la Ligue de football professionne, le flou est total autour de la fin de saison dans l'élite. Jean-Michel Aulas, le Président de l'OL, est venu mettre son grain de sel en proposant des playoffs en août.

La saison de Ligue 1 définitivement arrêtée, suivant l'avis du gouvernement ? "Je n'en suis pas sûr", a assuré à l'AFP Jean-Michel Aulas, président de l'Olympique lyonnais, se posant mardi à contre-courant en prônant "une solution alternative", par exemple sous forme de "play-offs".

Quelle est votre réaction après les déclarations du Premier ministre qui prône l'arrêt des compétitions professionnelles au moins jusqu'en août ?

Jean-Michel Aulas : "J'ai une lecture, non pas différente, mais je pense que les propos du Premier ministre et prolongés par les échanges que nous avons eus avec le ministère des Sports vont dans le sens d'une reprogrammation de ce qui avait été proposé par la Ligue (une reprise de la saison mi-juin, NDLR) (...) J'ai compris qu'à partir de début juin on pourrait reprendre quand même les entraînements.

Et compte tenu du fait que l'UEFA maintient la finalisation des matches de C3 et C1 sur le mois d'août, je me demande s'il n'y a pas une opportunité de trouver un format qui permettrait de terminer le championnat en juillet et peut-être août et de faire en sorte de rester dans l'esprit de ce que souhaitait la Ligue à savoir terminer à tout prix le championnat. (...) Je pense donc qu'il faudra attendre de manière un peu plus précise le bureau de la Ligue qui se réunira d'ici la fin de la semaine (jeudi, NDLR) et qui convoquera un conseil d'administration pour le début de la semaine prochaine, qui lui pourra décider de l'arrêt définitif de la saison 2019-2020."

Vous êtes vous déjà concertés avec d'autres présidents de Ligue 1 ?

J-M. A.: "Il y a plusieurs tendances parmi les présidents. Il ne faudrait pas que ceux qui sont actuellement en position d'être éligibles dans un classement qui permet de qualifier les premiers pour les coupes d'Europe, je pense en particulier aux deuxième (Marseille, NDLR) et troisième (Rennes) du championnat, imaginent que c'est un point positif d'arrêter le championnat par rapport au classement actuel. C'est pour cela qu'il faut réfléchir à toutes les hypothèses en relation avec l'UEFA."

L'idée de terminer la saison à l'automne et basculer sur un championnat printemps-été est-elle toujours d'actualité ?

J-M. A. : "Il faut regarder si économiquement c'est valable et surtout si l'UEFA l'accepte. J'avais bien dit que l'UEFA devait donner son feu vert mais actuellement ce n'est pas le scénario qu'elle souhaite. L'UEFA souhaite que l'on termine les compétitions. Ils auraient souhaité que les championnats se terminent début août mais compte tenu de la décision de l'Etat français je pense qu'il faut discuter avec eux car il y a sûrement la possibilité de repousser jusqu'au 15 septembre le démarrage de la prochaine saison et de permettre à l'UEFA de prendre ses décisions en terme de qualifications (européennes) pour la saison suivante. (...) Les gens intéressés à faire en sorte que leur décision soit la bonne, manifestement aujourd'hui sont ceux qui sont qualifiés à l'instant T.

Mais comme le championnat n'est pas terminé, je trouve qu'il faut tout faire pour trouver une solution alternative, soit d'ailleurs en faisant jouer un certain nombre de playoffs pendant le mois d'août, soit en repoussant jusqu'au 15 septembre le démarrage du championnat. C'est plus réaliste que la solution (de) Jean-Pierre Rivère (terminer la saison à l'automne, NDLR) qui n'a pas été agréée par l'UEFA. La décision du Premier ministre de ne pas accepter le plan (de la LFP) qui permettait de déconfiner le 11 mai décale d'autant (le calendrier). Est-ce que cela veut dire que le championnat est terminé ? Je n'en suis pas sûr.

