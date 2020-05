LIGUE 1 - Alors que la presse française annonçait ce mardi que l'Olympique de Marseille avait proposé une année de contrat supplémentaire et une en option à André Villas-Boas, le club a "souhaité rétablir la réalité des faits" dans un communiqué. L'entraîneur portugais se serait vu offrir deux années de plus et une autre en option selon l'OM.

L'Olympique de Marseille a décidé de sortir du silence ce mardi. Et pour une raison précise : "rétablir la réalité des faits". Dans un communiqué officiel, le club olympien confirme avoir proposé un nouveau contrat à André Villas-Boas, annoncé sur le départ depuis celui de son directeur sportif Andoni Zubizarreta.

Ligue 1 Le poker-menteur continue à Marseille : Villas-Boas refuse la prolongation d'Eyraud IL Y A 10 HEURES

"Dès la semaine dernière, le President de l’Olympique de Marseille Jacques-Henri Eyraud a évoqué avec André Villas-Boas sa volonté de lui proposer une prolongation de contrat, récite le communiqué. Dans le week-end, Frank McCourt a confirmé à André Villas-Boas être en ligne avec Jacques-Henri Eyraud et souhaiter qu’ils travaillent tous les deux aux modalités de cette prolongation." Face aux nombreuses rumeurs des dernières heures, l'OM a également dévoilé les contours de cette prolongation.

"Instabilité chronique"

"Lundi 18 en fin de journée, le club a fait parvenir à André Villas-Boas une proposition de prolongation de contrat de 2 ans (saisons 2021/22 et 2022/23) + 1 année en option (2023/24), si l’OM est qualifié en Champions League cette année-là", explique l'OM dans son communiqué. Avant de poursuivre : "Depuis 20 ans l'Olympique de Marseille est un club qui a souffert d'une instabilité chronique. 24 mandats d’entraîneurs (certains entraîneurs ont eu plusieurs mandats à des périodes différentes) ont été délivrés par l’OM sur cette période".

Play Icon WATCH Zubizarreta avant Villas-Boas et Payet ? Le plan d'Eyraud pour rationaliser l'OM 00:05:05

Enfin, pour conclure, l'OM précise que "seuls 3 entraîneurs ont bénéficié d’un engagement contractuel de 4 ans ou plus : Didier Deschamps, Rudi Garcia et aujourd'hui André Villas-Boas" avec cette proposition. De quoi démontrer, selon le club olympien, "la volonté du club de créer les conditions d’une stabilité", "la détermination du club à investir quand il le juge nécessaire dans les conditions de la réussite sportive" et "toute la confiance du club dans les qualités de technicien d'André Villas-Boas avec lequel l'Olympique de Marseille souhaite écrire une page décisive de son histoire moderne".

Ligue 1 C'est officiel : les trophées UNFP sont annulés IL Y A 2 HEURES