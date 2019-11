La nomination de José Mourinho à Tottenham a fait grand bruit ce mercredi en Angleterre. Mais elle a déjà ses conséquences en Ligue 1. Quelques heures après l'intronisation du nouveau technicien des Spurs, le LOSC vient d'annoncer, par l'intermédiaire d'un communiqué, le départ de deux membres de son staff technique à Tottenham : Joao Sacramento et Nuno Santos. Le club entraîné par Christophe Galtier précise que les deux hommes prennent la direction de Londres "dès mercredi".

Si Joao Sacramento était entraîneur-adjoint du club nordiste avec Thierry Oleksiak, Nuno Santos s'occupait des deux gardiens de but, Mike Maignan et Leo Jardim. Les deux hommes étaient arrivés respectivement à Lille en 2017 et 2018 après le rachat du club par Gérard Lopez. Avant d'annoncer une nouvelle "organisation définitive", le LOSC a demandé à Fernando Da Cruz et Grégory Wimbée d'assurer l'intérim.

Nuno Santos formé à Setubal, la ville de... José Mourinho

Avant de devenir entraîneur des gardiens, Nuno Santos a été le dernier rempart du Vitoria Setubal. Un club où il a été formé et qu'il a quitté en 1998. Durant cette période, il a notamment croisé la route d'un certain José Mourinho, natif de cette cité de l'estuaire du Sado.

Les deux nouveaux adjoints du "Special One" devront s'intégrer de façon express à leur nouveau club qui se déplace à West Ham dans trois jours et qui sera opposé à l'Olympiakos trois jours plus tard en Ligue des champions.