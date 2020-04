Leur histoire fut brève, mais intense. Didier Deschamps garde ainsi un excellent souvenir de Pape Diouf, ancien président de l'OM et décédé dimanche du coronavirus. "Sa disparition subite et brutale m'attriste profondément", a réagi le sélectionneur des Bleus dans un communiqué transmis à la presse, exprimant ses "condoléances émues" aux proches de l'ancien journaliste, agent et dirigeant de club, mort à 68 ans.

"Même si notre collaboration fut brève, je n'oublie pas, évidemment, que c'est lui qui m'a permis de devenir l'entraîneur de Marseille en 2009", affirme le sélectionneur, resté sur le banc de l'OM jusqu'en 2012. Durant cette période, "j'ai pu mesurer sa popularité, immense, auprès des Marseillais dont il avait su gagner le coeur. Cette popularité était à la hauteur de son amour pour cette ville et ce club auxquels il était très attaché et qu'il incarnait si bien."

" Un homme de convictions "

Même s'il a quitté le club olympien en 2009, quatre ans après son arrivée, Diouf est considéré comme l'architecte de l'équipe qui allait finir championne de France en 2010 sous les ordres de Deschamps. Le Basque rappelle avoir rencontré le Franco-Sénégalais "au début de ma carrière lorsque Pape conseillait mon ami Marcel Desailly. J'ai alors découvert un homme de convictions, un homme d'esprit, passionné par le football et ses acteurs".

Vidéo - Diouf, le dénicheur de talents : le Top 5 de ses plus beaux coups à l'OM 07:50

Dans son communiqué, le sélectionneur des champions du monde adresse "une pensée pour les familles dans la peine, pour les malades qui souffrent et luttent pour rester en vie" face au nouveau coronavirus, responsable de plus de 41.000 morts au niveau mondial, selon un comptage de l'AFP. "Dans la période très compliquée que nous vivons, faisons tous preuve de solidarité, avec le personnel soignant notamment, de rigueur et de discipline. Respectons les consignes qui nous sont données. C'est extrêmement important. Vraiment", insiste-t-il.