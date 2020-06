LIGUE 1 - Jacques-Henri Eyraud a annoncé samedi en conférence de presse que Dimitri Payet allait prolonger son contrat avec l'OM pour deux saisons supplémentaires, jusqu'en juin 2024. Le président marseillais a précisé que son milieu offensif, âgé de 33 ans, avait accepté une baisse de salaire significative dans ce nouvel engagement.

Pas encore de rachat mais déjà une bonne nouvelle pour Marseille. Dimitri Payet va prolonger son contrat de deux ans et ainsi être lié à l'OM jusqu'en juin 2024. Le président marseillais Jacques-Henri Eyraud a annoncé cette prolongation samedi lors d'une conférence de presse en compagnie du joueur et de l'entraîneur olympien, André Villas-Boas. Revenu à Marseille en janvier 2017 après un premier passage entre 2013 et 2015, le Réunionnais de 33 ans a affiché son intention de finir sa carrière au sein du club phocéen.

Eyraud a insisté sur la démarche faite par le joueur lui-même pour prolonger cette aventure. Et sur les sacrifices consentis par le meneur olympien dans cette optique. "Payet est venu à ma rencontre pour me dire qu'il souhaitait être Marseillais à vie et terminer sa carrière ici, avec un projet de reconversion au club, a annoncé le président marseillais. Il a accepté de diviser son salaire par deux pour la saison 2020-21 et de 30% pour la saison 2021-22. Pour les 2 années qui suivent il a accepté une baisse de 40 à 60% , il a renoncé à ses primes de qualifications européennes."

"Le dire c'est bien, le prouver c'est mieux"

Payet joint ainsi le geste à la parole. Le meneur olympien n'a jamais caché son attachement à l'OM, mais cette prolongation de contrat et ses efforts consentis sur le plan financier en sont la preuve. "C'est pour moi un jour important, a-t-il déclaré. J'ai souvent dit que j'aimais ce club. J'y suis revenu car ma famille s'y sentait bien. Ils ont fait ce qu'il fallait pour venir me chercher, j'avais envie de le leur rendre. L'idée a germé dans ma tête quand le président a demandé aux joueurs de faire des efforts. J'ai décidé de montrer l'exemple, de montrer que j'aimais le club. Le dire c'est bien, le prouver c'est mieux."

Une preuve supplémentaire, c'est son intention de rester au sein du club après sa carrière sportive pour y effectuer sa reconversion. "J'avais une idée qui était de finir ma carrière ici mais de pas terminer mon histoire avec l'OM, a-t-il expliqué. Toujours dans le but de faire grandir l'institution. Les discussions ont été très faciles car les 2 camps avaient le même objectif." En attendant d'y voir plus clair sur le projet de rachat du club, les supporters marseillais peuvent déjà sa réjouir de compter sur leur maître à jouer pour les années à venir.

