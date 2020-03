En pleine crise sanitaire, le PSG fait un don de 100 000 euros au Secours populaire

Le PSG, par l'intermédiaire de sa fondation, a fait un don de 100 000 euros au bénéfice du Secours populaire français (SPF). Le club parisien a l'intention "d'aider les populations les plus vulnérables face à la crise sanitaire" liée à la pandémie de coronavirus. Ce don, qui s'inscrit "en supplément" d'une convention de 400 000 euros sur trois ans signée avec l'association française début mars, "viendra soutenir les actions quotidiennes du SPF auprès de milliers de personnes en difficulté", explique le PSG dans un communiqué.

Concrètement, ce "premier" don est destiné au "financement de matériel de protection sanitaire et d'hygiène pour la formation de 2 000 bénévoles", aux enfants déscolarisés et isolés "via le financement de 5 000 kits éducatifs", à près de "900 personnes sans-abri", et "aux personnes âgées ou isolées via la livraison de 10 000 colis alimentaires à domicile", est-il précisé. Par ailleurs, le PSG envisage également de lancer une plateforme de financement participatif "dans les prochains jours" pour recueillir les dons de ses fans et de ses partenaires au bénéfice notamment du "personnel soignant et des hôpitaux", a appris l'AFP auprès d'un dirigeant du club parisien.

"L'idée est d'aider à répondre aux besoins immédiats mais aussi futurs" que pose la pandémie de coronavirus, en recueillant "plusieurs centaines de milliers d'euros de dons" via ce dispositif, poursuit la même source. Un autre club français, l'Olympique lyonnais, avait annoncé jeudi un soutien financier de 300 000 euros à la lutte contre le Covid-19, qui a fait au moins 860 morts en France, selon un bilan établi mardi par l'AFP.