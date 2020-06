Paulo Sousa et Eduardo Macia.

LIGUE 1 - Le parquet de Bordeaux a annoncé vendredi que le directeur sportif des Girondins, Eduardo Macia, faisait l'objet d'une plainte pour "exercice illégal de la profession d'agent sportif" et "escroquerie en bande organisée". Le joueur bordelais Naoufel Khacef est notamment au centre des polémiques.

Bordeaux fait encore parler de lui sur le plan extrasportif. Mehdi Ait Ahmed, agent du joueur algérien Naoufel Khacef, transféré à Bordeaux en février dernier, a porté plainte contre le directeur sportif espagnol de Bordeaux Eduardo Macia pour "exercice illégal de la profession d'agent sportif" et "escroquerie en bande organisée", selon le parquet de Bordeaux joint vendredi par l'AFP. "Cette plainte que l'on a reçue récemment est à l'étude", a indiqué le parquet, confirmant une information du Parisien. Elle ne vise pas le club des Girondins.

Ligue 1 Longuépée réplique après la diffusion des "Girondins leaks" 15/05/2020 À 19:16

A l'origine de cette plainte, Mehdi Ait Ahmed, titulaire d'une licence d'agent sportif délivrée par la Fédération française de football, s'occupe des intérêts de Khacef, jeune latéral gauche de 22 ans qu'il a repéré en Algérie. Chargé de lui trouver un club en Europe durant le dernier mercato hivernal, il entre en contact avec les Girondins, échange avec eux, et le club au scapulaire finit par recruter Khacef sous forme de prêt avec option d'achat fin janvier et le fait débuter le mois suivant en équipe réserve.

Mais quelques jours après cette signature, l'agent apprend qu'il est écarté du dossier, et donc potentiellement de la rémunération de sa commission (estimée à 100.000 euros). Dans la foulée, son joueur l'avertit qu'il travaille désormais avec de nouveaux représentants, dont une ancienne coiffeuse espagnole Raquel Herraiz Del Moral, qui n'est pas autorisée à exercer la profession d'agent en France, mais travaillerait en relation étroite avec la direction sportive de Bordeaux et donc Eduardo Macia.

Play Icon WATCH Un été encore plus meutrier pour la L1 ? "La Ligue des talents qui vont fuir plus que jamais" 00:04:57

Me Damien Legrand. l'avocat de Mehdi Ait Ahmed, cité par le Parisien, dénonce "un système qui vise, en instrumentalisant à son détriment l'agent sportif, à masquer l'intervention d'intermédiaires qui agissent dans la plus totale illégalité". "Il y a eu en amont une entente pour laisser mon client faire le travail avant de l'écarter. Ces faux mandats démontrent qu'il y a eu une préméditation", poursuit-il.

Avant le dépôt de cette plainte, le président des Girondins Frédéric Longuépée avait indiqué dans l'Equipe que "Medhi Ait Ahmed était intervenu comme représentant du joueur et non comme agent du club. Le club n'a jamais contesté son intervention et a toujours indiqué qu'il était prêt à payer sa commission dans le respect des règlements".

Play Icon

Ligue 1 Pourquoi JMA continue-t-il à se battre ? "Aulas n'y croit plus mais tient à sa posture" IL Y A UNE HEURE

Play Icon