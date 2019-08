Si les histoires d'amour finissent souvent mal, celle entre Adil Rami et l'Olympique de Marseille ne dérogera pas à la règle. Visé par une procédure disciplinaire, le défenseur a reçu, selon L'Equipe et La Provence, une lettre de résiliation de contrat pour faute grave. Résultat, son aventure olympienne est bel et bien terminée. Le tout à deux ans de la fin de son contrat.

Rendez-vous aux prud'hommes ?

"Adil Rami doit s'interroger, mais profondément, sur son statut, sur son métier de footballeur professionnel, sur ses droits et devoirs de joueur, de surcroît champion du monde", lâchait Jacques-Henri Eyraud il y a quelques semaines. Pas tendre avec son joueur, le président marseillais lui reproche certains écarts la saison dernière. En cause, notamment, son passage dans l'émission "Fort Boyard" le 20 mai dernier. Selon l'OM, le joueur était alors attendu pour des soins à la Commanderie. Pour sa défense, Rami assure avoir eu l'autorisation de ne pas s'y prendre.

Le 30 juillet, les deux parties avaient rendez-vous devant la commission juridique de la Ligue. Aucun accord n’avait pu être trouvé. Désormais, Rami et l'OM vont probablement se retrouver devant les prud'hommes. Deux ans après son arrrvée sur la Canebière, le champion du monde ne compte en effet rien lâcher pour prouver qu'il n'a commis aucune faute grave. Une chose est certaine, l'histoire ne pouvait pas plus mal finir.