Entre Leonardo et le vestiaire du PSG, le ton est monté

La vie n'est décidément pas un long fleuve tranquille à Paris. Surtout quand arrivent les matches couperets de Ligue des champions. Et cette année n'échappe pas à la règle. Alors que le PSG a déjà dû négocier la fameuse soirée d'anniversaire de Neymar mais aussi les propos de la star auriverde après la défaite à Dortmund où Ney a regretté d'avoir manqué de rythme après avoir été mis au repos ou encore la sortie lunaire du frère de Presnel Kimpembe qui s'en est pris à Thomas Tuchel, il y a une nouvelle "affaire" qui va faire parler.

Selon L'Equipe, il y a en effet eu quelques tensions entre Leonardo et des membres de l'équipe. Le genre d'épisode qui pourrait laisser des traces. A court mais aussi à long terme. D'après le quotidien, Leonardo a en effet voulu mettre les choses au point avec son groupe après le dernier petit événement qui a fait un peu de bruit dans la capitale : la soirée d'anniversaire d'Edinson Cavani, Angel Di Maria et de Mauro Icardi. Les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux deux jours après la déception parisienne à Dortmund ont fait jaser. Et n'ont pas été très appréciées par la direction du club.

Le ton est monté

Un jour après cette soirée, le directeur sportif, qui était pourtant monté au créneau devant les caméras de Canal Plus début février avant le match aller en Allemagne pour critiquer le traitement fait autour du club parisien et protéger son effectif, a donc pris la parole devant le groupe du PSG. Et si le manque de discrétion de certains joueurs a été au cœur de la discussion, plusieurs sujets sensibles auraient alors été abordés. Alors que Leonardo est resté calme tout en invitant quand même les mécontents à changer d'air d'après le journal sportif, plusieurs joueurs n'auraient cependant pas vraiment goûté les remarques du Brésilien. En substance, ils ont été agacés de voir que le club donnait trop de poids à ce genre de polémiques.

Et si Neymar a une nouvelle fois profité de l'occasion pour évoquer sa frustration de ne pas avoir pu être à 100% à Dortmund, d’autres cadres se seraient opposés à Léo. Edinson Cavani et Keylor Navas auraient notamment pris la parole avec plus ou moins de virulence quand l'ancien international brésilien a regretté que les photos aient été sorties par des proches. Il va maintenant falloir scruter les conséquences de cet échange qui a connu des moments visiblement tendus. Mais ce contexte n'est pas vraiment idéal à un moment où l'équipe parisienne aurait besoin d'union sacrée pour retourner la situation face au Borussia.