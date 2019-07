Vers un tandem Cristiano Ronaldo - Neymar à la Juventus ? On en est encore très loin. Mais les premiers bruits de couloir se découvrent. Le quotidien catalan Mundo Deportivo faisait sa Une mercredi sur la short list établie par le joueur du PSG pour sa future destination avec en sus de Barcelone, quatre nouvelles pistes : le Real Madrid, le Bayern Munich, Manchester United et la Juventus Turin. Dans la soirée, c'est cette dernière qui prend de l'épaisseur puisque la Rai, reprise par Mundo Deportivo, assure que Neymar Sr, paternel/agent du joueur brésilien va se rendre prochainement du côté du Piémont pour y rencontrer les représentants du champion d'Italie.

L'information vient en réalité d'un journaliste de la Rai, Paolo Paganini et non d'un article du célèbre media transalpin. Paganini, spécialisé dans les infos mercato, a assuré sur son compte Twitter mercredi midi qu'un entretien entre Neymar Sr et le directeur sportif de la Juventus Fabio Paratici "aura lieu" sans donner de précisions quant à sa date, ni à où il pourrait se tenir.

Cette information aura finalement mis près de 12 heures pour enflammer la Catalogne et Mundo Deportivo, toujours friand du moindre bruissement autour de la vedette parisienne et de son possible retour au Barça. MD précise que ces contacts n'en sont encore qu'à la "prise d'informations" et non de "négociations" entre les deux camps. Alors que le club de la Vieille Dame semblait déjà bien occupé à boucler l'arrivée imminente de Matthijs De Ligt, le média catalan insiste en déclarant qu'en Italie "on n'exclut pas la possibilité de joindre Neymar et Cristiano Ronaldo sur le front de l'attaque si une bonne opportunité économique se présente". Paganini ajoute pour sa part qu'un tel transfert ne pourrait se faire que si le club turinois vend 3 ou 4 joueurs.

Un nouvel épisode de la saga Neymar qui va encore animer le marché des transferts un bon moment. Le joueur a affiché mercredi sur un de ses comptes Twitter une photo de lui et de "partenaire" Kylian Mbappé à l'entraînement avec le Paris Saint-Germain, comme pour calmer un peu l'agitation autour de son départ désiré. Des efforts qui semblent bien ironiques et paradoxaux tant les vents poussent Neymar de plus en plus loin de la capitale française.