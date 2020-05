LIGUE 1 - Invité de l’émission Rothen Régale sur RMC, Jacques-Henri Eyraud a affirmé qu'il comptait encore sur André Villas-Boas pour les prochaines saisons, et ce malgré le départ d'Andoni Zubizarreta. Le président de l’OM a aussi précisé les raisons du départ du directeur sportif, et a balayé les rumeurs d'une possible vente du club.

La nouvelle a agité la toile et tous les supporters de l'Olympique de Marseille jeudi soir. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club phocéen depuis la prise de pouvoir de Franck McCourt en octobre 2016, a été remercié. Une séparation qui laisse planer le doute sur l'avenir d'André Villas-Boas à l'OM. Et pour cause, le tacticien portugais n'a cessé de le répéter à travers différentes conférences de presse : "Je suis venu ici : un, pour la grandeur du club, deux, pour Andoni. J'ai déjà dit que mon futur est intimement lié à son futur."

Ligue 1 Toujours plus : Houllier dénonce un complot anti-OL et un axe OM-PSG IL Y A 17 MINUTES

Le club n'est pas à vendre

C'est pour répondre à ces sujets brûlants que Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé au micro de RMC. Le dirigeant olympien a souvent répété qu'il espérait qu'André Villas-Boas reste sur le banc de l'OM pour les prochaines saisons. "Les choses sont extrêmement claires. André est le coach de l'OM et j'espère que ce sera le cas encore de nombreuses années" a affirmé Eyraud, avant de préciser qu'il n'y pouvait rien si "André met au-dessus de tout son lien avec Zubizarreta".

Toujours sur RMC, Jacques-Henri Eyraud a abordé une autre rumeur autour de l'OM : celle d'une éventuelle revente du club au prince saoudien Al-Walid ben Talal. Et le dirigeant a rapidement écarté cette possibilité : "C'est du grand n'importe quoi... Ce sont des fake news. Le club n'est pas à vendre."

Ligue 1 Bientôt du mouvement à l'OL ? Cheyrou n'est plus le directeur sportif du PSG Féminines IL Y A 36 MINUTES