LIGUE 1 - Alors que l'équipe de Robert Moreno reprenait l'entraînement ce lundi, un événement dramatique est survenu au futur centre de formation de Monaco, situé à la Turbie. Un ouvrier a été tué par un éboulement de falaise. Une autre personne a été légèrement blessée.

L'équipe professionnelle de l'AS Monaco reprenait l'entraînement ce lundi. Mais malheureusement, un autre événement a relégué cette reprise au second plan. Un ouvrier qui travaillait sur le chantier du futur centre de formation de l'ASM, à La Turbie (Alpes-Maritimes), a été tué par un éboulement de falaise lundi en début d'après-midi, a-t-on appris auprès de pompiers et des gendarmes intervenus sur place.

Ligue 1 Reprise à huis clos dans une ambiance pesante pour les Girondins IL Y A 2 HEURES

"C'est un éboulement de falaise. Il y a un chantier avec des engins dans une partie rocailleuse et un rocher est tombé", a indiqué le service départemental d'incendie et de secours (SDIS). L'accident a également fait un blessé léger. La victime décédée, qui conduisait une pelleteuse, était âgé de 56 ans, selon la gendarmerie qui a ouvert une enquête à la suite de cet accident du travail. "Un rocher s'est détaché, on n'a pas encore d'explication", a-t-elle précisé.

Le nouveau centre en construction, d'un coût de 50 millions d'euros initial, doit en principe être livré au deuxième semestre 2021.

Ligue 1 Neymar et Mbappé masqués, Cavani et Meunier absents : le PSG se déconfine et retrouve l'entraînement IL Y A 2 HEURES