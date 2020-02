Le milieu défensif du LOSC Boubakary Soumaré, écarté pour le match Lille-Marseille dimanche, a "réglé" son différend avec le club, a-t-il affirmé dans un entretien publié sur le site internet de la formation nordiste. "Bien sûr, j'ai regardé le match. Après je ne vais pas mentir, c'était difficile à vivre pour moi, d'autant qu'il y a la défaite au bout, commence l'international Espoirs. Mais on avait besoin de se parler avec le club pour régler une situation concernant la gestion et le développement de ma carrière. Maintenant, c'est réglé. Il faut aller de l'avant et se projeter sur notre fin de saison", poursuit le joueur de 20 ans, arrivé dans le Nord en 2017.

" J'ai une totale confiance dans le projet mené par le LOSC "

"J'ai une totale confiance dans le projet mené par le club et le président Gérard Lopez. Avec mes agents, nous travaillons main dans la main et en bonne intelligence avec le club", conclut le milieu défensif, très convoité, notamment par des clubs anglais. En l'absence de Benjamin André et Xeka, suspendus, Soumaré était pressenti pour débuter dimanche le choc crucial face à l'OM, finalement perdu (2-1), qui laisse Lille 4e, à présent à 12 points de Marseille (2e). A la surprise générale, c'est le jeune Camerounais Jean Onana, arrivé en fin de mercato en provenance de Leixoes (D2 portugaise), qui avait été titularisé pour la première fois.

"Il y a une situation au club que je ne commente pas. Dans une saison, il peut parfois y avoir des tensions entre le club et un joueur. Le club réglera ça en interne et trouvera une solution", avait déclaré l'entraîneur lillois Christophe Galtier à l'issue de la rencontre. Cette saison, Soumaré, qui n'a plus joué depuis l'humiliation subie par Lille en Coupe de France à Epinal (N2) fin janvier (défaite 2-1), est un élément essentiel du LOSC puisqu'il a disputé 19 rencontres de Ligue 1, 6 de Ligue des champions et 4 dans les coupes nationales.