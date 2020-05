LIGUE 1 - Dans une interview à paraître samedi dans L'Equipe, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, est revenu sur la décision de la LFP d'acter la fin de la saison 2019-2020, mais aussi sur les menaces de recours prononcées par Jean-Michel Aulas, Olivier Sadran et Bernard Joannin.

Noël Le Graët a attendu un peu plus d'une journée avant de commenter la décision de la LFP d'acter la fin de la saison. Dans une interview accordée à l'Equipe, le président de la Fédération française de football a donné son point de vue. "La Ligue a suivi ce que l'on avait fait à la Fédération, sans trop de divergences, sauf sur le classement. Évidemment, avec le coefficient qui a été appliqué, celui qui perd une place n'est pas content et celui qui en gagne une ne dit pas merci... C'est la vie. Cela s'est plutôt bien passé", a-t-il indiqué dans un premier temps avant de revenir sur les menaces de recours prononcées par Jean-Michel Aulas, Olivier Sadran et Bernard Joannin.

Play Icon WATCH Des recours à la limite de l’indécence : "Ça parait déplacé au vu de la situation" 00:07:37

Ligue 1 Europe, finances, mercato : Lyon, et maintenant ? IL Y A 2 HEURES

"Passée la déception, vous savez, ils sont légalistes, notamment ceux que je connais bien, a-t-il renchéri en faisant référence au président de l'Olympique Lyonnais. On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie. Parfois, et heureusement, ce qui entre dans l'oreille droite ressort par la gauche. Je ne suis donc pas touché par ce genre de déclaration. D'autant que j'ai du respect pour Jean-Michel...Je n'ai pas de souci, à titre personnel, avec lui."

Play Icon WATCH Neymar, Payet, Di Maria ou Mbappé : qui est le MVP de la saison ? 00:06:08

Noël Le Graët assure qu'il comprend la déception du président lyonnais, dont le club a toujours participé à la Coupe d'Europe depuis le début du siècle. "Il est encore qualifié pour la finale de la Coupe de la Ligue (ndlr : le match pourrait avoir lieu en août face au PSG si la situation sanitaire le permet), a-t-il rappelé. Il est toujours en Ligue des champions (ndlr : l'OL doit encore jouer son 8e de finale retour contre la Juventus). Tout n'est pas fini. Je lui conseillerais de se concentrer sur ses deux derniers matches... Je sais qu'il deviendra sage assez rapidement. Il a encore des possibilités d'être européen en dehors du classement de L1", a-t-il conclu.

Ligue 1 "Une grande satisfaction et un soulagement" : Maintenu, le président de Metz savoure IL Y A 2 HEURES