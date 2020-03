"Il n'y aura pas de serrages de mains" : la LFP confirme son protocole face au coronavirus

Les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2 continueront à ne pas se serrer la main avant les matches de championnat, selon le nouveau protocole adapté au risque de coronavirus, a indiqué mardi à l'AFP la présidente de la Ligue (LFP) Nathalie Boy de la Tour. "Nous allons poursuivre ce nouveau protocole, car nous avons un devoir d'exemplarité. Il n'y aura pas de serrages de mains, conformément aux recommandations du ministère de la Santé", a déclaré la dirigeante.

Nathalie Boy de la Tour, la présidente de la Ligue de football professionnel (LFP), a effectué cette annonce ce mardi matin.Panoramic

L'instance a bouleversé, samedi, le dispositif qui précède les rencontres de L1 et de L2, en invitant joueurs, arbitres et autres acteurs à ne plus se serrer la main avant le coup d'envoi. Cette consigne a fait suite aux conseils sanitaires du ministère de la Santé pour éviter la propagation du nouveau coronavirus qui a fait trois morts en France, selon le décompte officiel arrêté à lundi soir.

Chambly-Le Mans à huis clos vendredi

"Le plus important, c'est qu'à ce stade, aucun match n'est reporté, a poursuivi Nathalie Boy de la Tour. Les préfets sont nos interlocuteurs privilégiés. C'est au cas par cas, entre les préfets, les clubs et la Ligue." Un seul match est affecté pour le moment : Chambly-Le Mans (L2), qui se jouera à huis-clos vendredi soir à Beauvais dans l'Oise, le département le plus touché par le Covid-19.

" La santé des joueurs et des spectateurs reste notre priorité "

"La santé des joueurs et des spectateurs reste notre priorité", a-t-elle rappelé. Un conseil d'administration est prévu mercredi matin à ce sujet pour faire un point. "Pour nous, c'est responsabilité et mesure. On prend nos responsabilités mais il faut aussi raison garder", a-t-elle déclaré. Les clubs ont "confiance", a assuré la dirigeante qui a assisté mardi matin à une réunion avec la ministre des Sports Roxana Maracineanu aux côtés d'autres représentants de ligues professionnelles et du mouvement sportif.