Prévue vendredi à 20h45, la rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims se jouera à huis clos. Une annonce tout sauf surprenante et qui entre en conformité avec les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus. L'OL a entériné cette décision après des échanges avec la préfecture du Rhône.

"L’Olympique Lyonnais informe que, suite à des échanges avec la Préfecture du Rhône et conformément aux décisions prises par le gouvernement français pour lutter contre la propagation du Covid-19, la rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Stade de Reims programmée vendredi 13 mars à 20h45 se jouera à huis clos, a ainsi expliqué le club rhodanien dans un communiqué. Les détails relatifs aux procédures de remboursement des billets seront confirmés dès que possible. La direction du club remercie l’ensemble des supporters de leur compréhension face à cette situation inédite," ajoute le club.

La ministre des Sports Roxana Maracineanu a indiqué lundi que le huis clos pourrait devenir la "doctrine d'organisation" des manifestations sportives pour faire face au coronavirus.