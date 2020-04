LIGUE 1 - Olivier Sadran, le président de Toulouse, dernier de L1 avec quatorze points de retard sur le dix-huitième au moment de l'interruption du championnat, a confié qu'il se "réservait le droit" de déposer un recours. La LFP a entériné la relégation du club de la Ville rose ce jeudi.

Avec 14 points de retard sur le dix-huitième, Nîmes, Toulouse aurait eu du mal à se maintenir si la Ligue 1 était allée jusqu'à son terme. Alors que la saison a été arrêtée à cause de la pandémie de coronavirus, le Toulouse FC se "réserve le droit" de déposer un recours juridique si son équipe était rétrogradée administrativement, a annoncé Olivier Sadran à l'AFP ce jeudi. "On ne sait pas si on le fera, c'est encore trop tôt pour le dire", a déclaré le président du TFC.

Le fait de figer le classement actuel a condamné le TFC à la descente en Ligue 2, alors que le club pointait à la 20e et dernière place de la Ligue 1 au moment de la suspension du championnat mi-mars à la 28e journée. Le "Téfécé" ne comptait alors que treize points (3 victoires, 4 nuls et 21 défaites). A dix journées de la fin et avec 30 points restant à distribuer, ce retard considérable n'était toutefois pas suffisant pour acter mathématiquement la rétrogradation du club de la Ville rose, pensionnaire de l'élite depuis 2003.

